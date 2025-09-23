Vox insta a Almeida a expropiar el 'hotel okupa' de Barajas si el propietario no se hace responsable

Podría destinarse a "una dotación para el barrio"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a exigir al propietario del 'hotel okupa' de Barajas que lo mantenga "en su debido control" y, si no es capaz, que el Consistorio lo expropie y lo destine a "una dotación para el barrio".

Desde la calle Trespaderne, el líder municipal de Vox ha descrito la situación de inseguridad que respira el vecindario con este "edificio que desgraciadamente lleva mucho tiempo okupado pero que en los últimos cinco meses los vecinos han visto cómo la agresividad de los ocupantes ha ido en aumento".

"Están aplicando la ley de la fuerza, la ley de la delincuencia. La okupación es intolerable. Ya no solo es que esté perjudicando a los propietarios del inmueble, es que está perjudicando la vía pública y a los vecinos del barrio", ha continuado Ortega.

Ortega Smith tiene claro que "el Ayuntamiento tiene mucho que decir, tiene que exigir a la propiedad la limpieza, el orden y el cuidado, como dice el Código Civil y, por tanto, mantener esa propiedad debidamente cerrada, en debido control. Y si no lo puede hacer, si no tiene medios para hacerlo, Vox propone al Ayuntamiento que proceda a expropiar este edificio", ha planteado, como que podría destinarse a "una dotación para el barrio", desde una biblioteca a un centro de formación para los jóvenes.

"Desgraciadamente el Ayuntamiento no hace nada. No es cuestión de tener todo el barrio tomado por la policía, es cuestión de acabar con las causas de la inseguridad", ha sostenido el concejal de Vox, que ha apuntado a la "tolerancia con la inmigración ilegal". "Y ante la dejación de funciones de los políticos de turno, tolerancia cero. No es cuestión de gastar recursos trayendo a la policía, es cuestión de terminar con este foco en 24 horas", ha reclamado.

"EL DELEGADO LLEGA TARDE"

Después de conocerse que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se reunirá con la vecindad, Javier Ortega Smith le ha criticado que "siempre llega tarde a todo", excepto cuando "es el primero para felicitar a quienes boicotean una Vuelta Ciclista a España o a los filoetarras".

En la misma línea ha ido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que desde Barajas ha afeado a Martín que "no es capaz de verdad de tomar las medidas necesarias para que los vecinos puedan ver garantizada su seguridad".

"Vendrá, echará la culpa al Ayuntamiento, quizás también se la eche a la Comunidad y él se exonerará de toda responsabilidad. Esto es una cuestión que le corresponde al delegado del Gobierno, es una okupación y lo que tiene que hacer es adoptar todas las medidas para garantizar el descanso, la seguridad de los vecinos", ha manifestado.