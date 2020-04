Vox pide indemnizaciones para las familias de profesionales fallecidos

Quieren que se homenajee a los trabajadores que han dado su vida por "servir a los españoles" con un monumento

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha propuesto este martes que el Gobierno elabore "de inmediato" unos Presupuestos de Emergencia que incluyan también una partida de indemnizaciones para los fallecidos como consecuencia de haber desarrollado su labor "salvando las vidas de todos".

Según ha informado la formación liderada por Rocío Monasterio en Madrid, Médicos, enfermeros, auxiliares, limpiadores, transportistas, trabajadores de supermercado, policías, militares, guardias civiles, a todos se les aplaude cada día a las 20 horas y les despiden con un tuit cuando las noticias informan del fallecimiento de alguno de ellos.

Pero para Vox, "esto no es suficiente", porque cada vez que un "héroe" fallece deja atrás "su propia vida y una familia rota". Una familia que, en muchas ocasiones, "debe hacer frente no solo a su dolor por la terrible pérdida sino también a un agujero en las cuentas del hogar difícil de suplir, especialmente, en los tiempos crisis económica que ya estamos sufriendo y que se agravarán con el paso del tiempo".

Por este motivo, Vox exige al Gobierno que elabore de inmediato unos Presupuestos de Emergencia en los que, además de garantizar las compras de material sanitario (test, mascarillas, guantes, batas, respiradores) y permitir a las empresa, pymes y autónomos sobrevivir para que la economía siga funcionando, incluyan también una partida de indemnizaciones para los fallecidos como consecuencia de haber desarrollado su labor "salvando las vidas de todos".

"Todos los trabajadores de servicios esenciales que fallezcan por la Covid-19 han de ser considerados como fallecidos en acto de servicio. Ellos se juegan la vida cada día para salvar la del resto de los españoles y deben ser reconocidos no solo con una paga extra en sus nóminas, sino asegurando el futuro de sus familiares en caso de defunción", han sostenido.

HOMENAJE A TRABAJADORES

Dichas ayudas creen que deben ser "aprobadas con urgencia" y "quedar libres de trabas burocráticas, estableciendo en la ley correspondiente la clara definición de competencias de las distintas áreas afectadas" (Hacienda, Justicia, Trabajo, Economía*) con el fin de que lleguen "cuanto antes" a los bolsillos de las víctimas.

Además, Vox considera "indispensable" que se homenajee a los trabajadores que han dado su vida por "servir a los españoles" con un monumento donde sus familias puedan velarles, "un derecho robado por las condiciones en las que han de despedir a sus muertos y el resto de españoles presentarles sus respetos". Vox insta también al resto de los grupos a elegir una fecha para establecer un Día de las Víctimas.

"Los muertos no son cifras, son vidas perdidas, familias rotas. Y aunque estas medidas no puedan aliviar el dolor de sus familiares, desde Vox lucharemos para que su duelo no se vea agravado por trabas burocráticas y situaciones económicas injustas. Han perdido la vida sirviendo a los españoles y deben ser reconocidos", ha defendido Rocío Monasterio.