Vox presenta una queja ante la Presidencia del Pleno para que el PSOE retire la bandera LGTBI de la fachada de Grupos

El PSOE despliega una lona en el Edificio de Grupos bajo el lema Madrid por bandera, en el marco del Orgullo LGTBI - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha remitido un escrito de queja al presidente del Pleno, Borja Fanjul, para "exigir la retirada inmediata de las banderas no oficiales y pancartas colocadas por el PSOE en la fachada del Edificio de Grupos Municipales con motivo del Orgullo LGTB".

Lo hacen, como ha explicado la formación a través de la red social 'X', "con objeto de velar por la neutralidad de las instituciones" porque "la única bandera que representa a todos es la española".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ya contestó ayer a su homóloga socialista, Reyes Maroto, que la bandera de España "representa a heterosexuales, homosexuales, gente de derechas, de izquierdas, creyentes y no creyentes".

Lo hizo después de que el Grupo Municipal Socialista haya colocado una gran lona en su balcón con el lema 'Madrid por bandera', además de una bandera trans y otra arcoíris, para reivindicar la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a las puertas del Orgullo.

Ortega defendía que los edificios institucionales "deben mantener una neutralidad frente a cualquier tipo de simbología", para atacar este gesto de la "extrema izquierda" al "imponer una bandera del lobby LGTBI".

El portavoz de Vox argumentaba que en el Edificio de Grupos Municipales ya ondea la bandera de España, "la enseña nacional, como dice la Ley de Banderas y como dice la Constitución, que representa a todos los españoles y no hace distinción ninguna, ni por edad, ni por opinión política, ni por confesión religiosa, ni por orientación sexual".

"En la bandera de España estamos representados absolutamente todos, heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, gente de derechas, gente de izquierdas, gente creyente, gente no creyente. No hace falta que llenen nuestros edificios con simbología partidista de determinados colectivos, que siempre son los mismos y que lo único que intentan es vivir de la subvención pública. La bandera de España nos representa a todos y nadie se puede ver excluido de ella", concluía.

AVALADAS POR UNA SENTENCIA

Hace justamente un año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba la sentencia que impedía la colocación de banderas arcoíris en los balcones del Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento, en el número 71 de la calle Mayor, tras un recurso presentado años atrás por Ortega Smith.

Así quedaba sin efecto la orden de julio de 2022 de un juzgado que ordenaba retirar las banderas LGTBI a través de una medida cautelarísima que había solicitado Vox.