Vox quiere trasladar el PIN parental a cuestiones LGTBI y Educación se niega a ese "extremo" por respeto a la docencia

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid quiere que el PIN parental se traslade a que los padres puedan elegir que sus hijos no acudan a clases sobre LGTBI o actividades de educación afectivo-sexual y el consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a ese "extremo" por respeto a la docencia.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, el diputado de Vox Mariano Calabuig ha preguntado al consejero si va a eliminar el PIN Parental que existe, a su parecer, "en el sistema educativo que permite elegir entre religión y otros contenidos de carácter ético. A esto, Ossorio ha respondido que no piensa suprimir "ningún tipo de PIN Parental porque no existe, sino que es un decreto para que las familias puedan elegir entre valores o religión".

El parlamentario de Vox ha dicho que no entiende que la administración dé libertad a los padres para elegir entre estas dos modalidades educativas y no para que decidan si su hijos acuden o no a clases o actividades LGTBI, educación afectivo sexual, que afecta "muy directamente a las familias".

"Esto es un paso a atrás en la libertad de los padres. Se debería trasladar antes a los padres el contenido de cada clase y si decide que su hijo va o no", ha sostenido.

Ossorio ha indicado que cuando se habla de religión o valores están eligiendo una de las dos opciones pero lo que no se puede hacer es no respetar a la docencia y faltar a la calidad de la educación. "Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no puede estudiar astronomía", ha ejemplificado.

Por ello, ha mostrado su "respeto" a la autoridad docente y en los centros educativos, como lo recoge el Tribunal Supremo, "no se puede inculcar puntos de vista ni cuestiones morales". Así, ha mostrado su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución en ejercicio de la transparencia de los centros.