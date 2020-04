Vox tacha de "insuficientes" las rebajas impositivas de Cibeles y considera que son "mero maquillaje"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox considera "insuficientes" las rebajas impositivas propuestas por el Gobierno presidido por José Luis Martínez-Almeida en las ordenanzas fiscales, que han tildado de "mero maquillaje".

Vox ha presentado alegaciones a la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), han informado desde el grupo capitaneado por Javier Ortega Smith.

"El Ayuntamiento de Madrid anunció a bombo y platillo la reducción de la tributación a las empresas que desarrollen actividades de ocio, hostelería y comerciales por un montante de 53,6 millones de IBI y de 10,1 millones en el IAE pero estas ayudas son insuficientes", han apuntado.

Vox reclama un mayor esfuerzo por parte del Consistorio. "Las cifras que se han estimado, sin que haya un verdadero estudio al respecto, suponen un mero maquillaje político y presupuestario que por las condiciones impuestas son un objetivo inalcanzable", han argumentado.

La propuesta de Vox para la supervivencia de las empresa pasa por que en ambos impuestos el requisito de mantenimiento del empleo sea exigido a 31 de diciembre de 2021, es decir, aumentando en un año el plazo para que las empresas puedan empezar a recuperarse y volver a contratar trabajadores.

El grupo liderado por Ortega Smith ha añadido que los estudios económicos realizados les parecen "claramente insuficientes" dado que el Ayuntamiento ha estimado que la bonificación del 25 por ciento representaría el 14,30 por ciento de los ingresos por IBI urbano según los presupuestos municipales de 2020 pero, según las estadísticas catastrales de 2019, "la minoración de ingresos representaría tan sólo el 10,33 por ciento". "Esto supone que el esfuerzo que debería hacer el Gobierno municipal debería ser mayor para ayudar realmente a empresas y autónomos", han sostenido.

A lo que suman que la bonificación propuesta afecta sólo a un trimestre aunque el efecto negativo de la crisis económica superará ampliamente este periodo. Vox ha solicitado que los autónomos y microempresas con menos de cinco trabajadores tengan una bonificación de la cuota íntegra de hasta el 50 por ciento y que se amplíen las bonificaciones a familias numerosas.

En cuanto al IAE, "al no publicar el Ayuntamiento el censo actualizado (el último fue 2016) de empresas no exentas, las que tienen una cifra de negocio superior a un millón de euros, no es posible hacer un análisis profundo que pueda realmente ayudar a las empresas que más lo necesitan al carecer de un estudio económico pormenorizado que permita una selección adecuada de las medidas conforme a las tipologías empresariales".

El grupo municipal Vox propone que en el caso de empresarios autónomos o microempresas con menos de diez trabajadores la bonificación de la cuota íntegra se incremente hasta el 50 por ciento.