La web de Más Madrid habilita un formulario con el que recurrir el "tasazo" de basuras de Almeida

Archivo - El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño - DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La página web de Más Madrid ha habilitado la descarga de un formulario con el que recurrir el "tasazo" de la basura del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se une a la demanda ante tribunales ya presentada por el grupo político.

Lo ha anunciado en una comparecencia de prensa el portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, que se ha posicionado contra "un tasazo completamente injusto por parte del PP y del Ayuntamiento de Madrid, que tenía la opción de haber diseñado de una manera progresiva y acorde a un modelo que fuera realmente justo en base a la basura que se produce en cada domicilio".

Pero, en lugar de eso, "lo que ha hecho el PP ha sido el peor diseño posible, el más injusto posible". "Los ciudadanos tienen el derecho de reclamar ante el Tribunal Económico Administrativo y para eso hemos puesto un modelo de recurso que evidentemente no exime de la tasa, sino que lo que hace es presentarse junto con el pago de la tasa ante un formulario de reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de que los ciudadanos puedan reclamar justamente que se les devuelva el importe", ha explicado.

"AUTÉNTICA CHAPUZA"

En el principal grupo de la oposición consideran que el diseño es "una auténtica chapuza, entre otras cosas porque ante un servicio externalizado no corresponde una ordenanza fiscal como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid sino una ordenanza general".

Más Madrid ha puesto sobre la mesa que la llegada de los recibos coincide con una percepción de que la ciudad está "muy sucia", unido a que "hay más desigualdades en función del código postal y los servicios de limpieza no cubren las necesidades de los barrios de Madrid". "Pero esta tasa grava por igual a todos los distritos y de una forma completamente injusta", ha insistido Rubiño.

OTROS MODELOS

Más Madrid aboga por un diseño que incentivara buenas prácticas en cuanto al reciclaje, con algún sistema de medición de emisión de residuos. En lugar de eso se ha optado por "todos por igual, sin ninguna progresividad y ningún incentivo para quien hace las cosas bien".

El partido ha hecho hincapié en la situación de barrios como los cercanos a Valdemingómez, "que tampoco van a ver reducida su tasa por este esfuerzo extra que hacen", o los que "sufren el impacto clarísimo del turismo en cuanto a la generación de residuos".

"CHAPUZA ABSOLUTA"

"Es una chapuza absoluta, mal diseñada, de manera injusta, con el peor Partido Popular que intenta echarle la culpa al Gobierno central, a la Unión Europea, cuando ya sabemos la participación que tuvo el PP en que saliera adelante esa directiva, de la cual ahora se lavan las manos", ha lanzado el portavoz de Más Madrid.

Esto denota un PP que "nunca asume sus competencias, nunca hace sus deberes, nunca se encarga de diseñar con mimo una propuesta que tenga sentido y acaban pagando el pato los ciudadanos, que van a ver cómo pagan 141 euros de media por una tasa injusta y que tienen derecho a reclamar".

Más Madrid anima a la ciudadanía a reclamar descargándose el formulario en su web, un procedimiento, sin necesidad de ningún abogado. "Ya estamos recibiendo muchas descargas de ese formulario, así que esperamos que en las próximas horas esta campaña se vaya a extender y mucha gente se vaya a apuntar", ha declarado el portavoz.

"Es muy importante que la ciudadanía se movilice, que reclame, que haga sentir su malestar y que haya un verdadero aluvión de reclamaciones que ponga la presión sobre la necesidad de rehacer por completo este despropósito que ha generado Almeida, este tasazo que no tiene ni pies ni cabeza", ha animado Rubiño.

En el formulario de Más Madrid explican que no se necesita abogado y que es tan sencillo como enviar la reclamación una vez realizado el pago correspondiente de la tasa, reclamación que se dirige a un enlace que figura en la información realizada, camino al portal de reclamaciones del Tribunal Económico Administrativo de Madrid.

Además de encontrar el formulario en la página web de Más Madrid, la formación ya ha lanzado 5.000 correos electrónicos a la base de datos que tienen de personas suscritas a la información que proporcionan sobre la organización.