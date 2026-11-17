La presidenta de la Comunnidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con Woody Allen durante el rodaje en la capital. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva película del director y guionista estadounidense Woody Allen ha terminado su rodaje en la Comunidad de Madrid tras seis semanas de trabajo y más de 35 localizaciones distintas entre la capital y Aranjuez, han informado desde el Gobierno regional.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, visitó 27 de octubre al cineasta norteamericano en uno de los emplazamientos de la capital, donde pudo conocer el avance de la grabación de este filme apoyado por la Comunidad de Madrid, y que incluirá la palabra Madrid en su título.

Uno de las emplazamientos elegidos fue la Escuela 2 del Real Jardín Botánico de Madrid. Aunque no ha trascendido mucho de su nuevo proyecto cinematográfico, la escena enlazará con la anunciada trama de la película "una historia que se desarrolla en una atmósfera diplomática y de negocios, en torno a relaciones sentimentales, enredos, infidelidades y engaños que tratan de ocultarse".

La producción cuenta con con la participación de actores como Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas y Jakob Oftebro, además de las intervenciones de Jordi Mollà y Paloma Bloyd.