Xanadú ofrecerá una experiencia inmersiva y gratuita de Halloween en una hamburguesería maldita desde el 23 de octubre

COMUNICADO: La hamburguesería más siniestra abre sus puertas en Xanadú por Halloween - NGESTUDIO-XANADÚ

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Xanadú ofrecerá a sus visitantes del 23 de octubre al 2 de noviembre 'Terror Burger', una experiencia inmersiva y gratuita ambientada en una hamburguesería maldita con motivo de Halloween.

La actividad se instalará en la planta baja del complejo madrileño y permitirá a los visitantes adentrarse en un espacio tematizado en el que "un siniestro camarero" les introducirá en la historia y explicará el misterioso origen del establecimiento, ha informado Xanadú en un comunicado.

Durante el recorrido, los participantes encontrarán a "un inquietante cliente" sentado entre varios maniquíes y al cocinero de la hamburguesería, que protagonizará los momentos de sustos y terror de la experiencia.

'Terror Burger' es apta para todas las edades y podrá visitarse gratuitamente de lunes a jueves entre las 17 y las 21 horas. Los viernes, sábados, domingos y festivos estará abierta de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.