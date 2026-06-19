Xanadú programa actividades para acercar la labor de la Guardia Civil a sus visitantes

Actividades en Xanadú para acercar la labor de la Guardia Civil - XANADÚ

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Xanadú ha programado hasta el domingo actividades, exposiciones y echibiciones para acercar la labor de la Guardia Civil y poner en valor su trabajo diario.

Según recoge el complejo madrileño en un comunicado, acoge una muestra abierta con vehículos oficiales, uniformes y material divulgativo para "fomentar la concienciación ciudadana y el conocimiento de sus funciones".

Uno de los momentos "más destacados" ocurrirá el sábado, con una jornada especial que incluirá exhibiciones dinámicas con helicópteros y drones; una demostración del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa, mediante un simulacro de detección y neutralización de un artefacto explosivo; demostraciones de guías caninos, y talleres de ciberseguridad orientados a los más jóvenes.

Además, ese mismo día en Snozone, la pista cubierta de nieve de Xanadú, tendrá lugar una demostración de búsqueda y rescate de una persona accidentada con perro, a cargo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), así como una espectacular exhibición de rescate en helicóptero que se realizará en el aparcamiento; para ofrecer una "experiencia educativa, dinámica y cercana para los asistentes".

Con esta iniciativa, Xanadú busca reforzar su compromiso con la seguridad, la concienciación y el bienestar de las personas, "acercando a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan los cuerpos de seguridad y fomentando un entorno más informado y resiliente".