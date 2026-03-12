Zarzalejo comparece por primera vez este jueves en la Asamblea para exponer cómo liderará la Consejería de Educación

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, comparecerá este jueves en la Asamblea de Madrid para exponer cómo liderará su área tras la salida de Emilio Viciana el pasado mes.

Esta comparecencia, a petición propia y también del PSOE, llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviniera el pasado Pleno para explicar la reestructuración de su Ejecutivo.

La pasada semana hacía una batería de anuncios que marcan parte del camino que recorrerá Zarzalejo: el incremento de un 34% de la inversión en inversión científica hasta alcanzar los 752 millones, el plan para construcción de residencias universitarias en colaboración público-privada, que se duplican los colegios públicos que impartirán Secundaria hasta superar el centenar el próximo curso; y también el récord de beneficiarios de becas.

Zarzalejo también llega a esta comparecencia tras haberse llegado a un acuerdo de financiación plurianual con los rectores de las seis universidades públicas que contempla 14.790,7 millones de euros en el periodo 2026-2031. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

De los casi 14.800 millones de financiación previstos hasta 2031, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos, siendo la primera vez en la historia que las universidades cuenten con una financiación plurianual.

Se desencallaba así el principal escollo que hizo naufragar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias que se llevó pro delante a Viciana. Zarzalejo afirmaba este martes que intentará presentar una Ley de Universidades si los tiempos parlamentarios "lo permiten", aunque abría la puerta a "prepararlo" para la siguiente legislatura.

LA OPOSICIÓN RECLAMA EXPLICACIONES

Por su parte, desde la oposición parlamentaria (Más Madrid, PSOE y Vox) esperan, según trasladaron en rueda de prensa de Junta de Portavoces, que la consejera explique su hoja de ruta al entender que Ayuso en su comparecencia no rindió cuentas de la remodelación tras la salida de Viciana.

Más Madrid reclama conocer el plan de gobierno de Zarzalejo y que demuestre si después de que las universidades madrileñas "le hayan torcido el brazo" al Ejecutivo regional van a "empezar a defender la universidad pública".

El PSOE, por su parte, solicita una "radiografía de dónde está la Consejería y a dónde quiere llevarla", pero "sin trilerismos ni medias verdades". Han reclamado, sobre todo, que se conozca el texto íntegro del acuerdo plurianual de financiación de los recortes.

Por último, desde Vox trasladaban la necesidad de "centrar y aclarar" muchos temas de su Consejería pasando, entre otros, por si habrá o no una Ley de Universidades, si el acuerdo de financiación busca bajar la conflictividad y si se dejará a un lado el abordaje de este tema porque "ya no interesa".

SESIÓN DE CONTROL

Esta comparecencia llegará a mitad de un Pleno que arrancará con las preguntas dirigidas a la presidenta regional en las que Vox requerirá información sobre menús escolares en colegios públicos, PSOE y Más Madrid hablarán sobre la agenda internacional de Ayuso tras su último viaje a Nueva York, y PP enfocará la suya en las relaciones comerciales entre la Comunidad y EEUU.

La presidenta llegaba este miércoles de su viaje institucional a Estados Unidos, que emprendía el fin de semana, en el que se ha reunido con directivos de empresas, ha acudido a una gala del diario 'The Algemeiner' y ha acudido a un espectáculo de la bailaora Sara Baras.

El lunes la oposición en bloque cuestionaba la utilidad de este viaje mientras que PP defendía que había ido a buscar inversióninternacional, ya que EEUU es el máximo inversor en la región.

Más Madrid y PSOE centraban el foco en la reunión mantenida por Ayuso en Nueva York con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, mientras que Vox recalcaba que la política internacional es competencia exclusiva del Ejecutivo nacional.

Tras ello será el turno de las dirigidas a los consejeros en las que Vox preguntará por la planificación de las jubilaciones de médicos de cara a cinco años, mientras que PSOE requerirá información sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de 2024, un curso de drones con cargo al Convenio de Asaja y el reequilibrio presupuestario exigido en hospitales públicos concesionados.

Más Madrid centrará sus intervenciones en la frecuencia en las actuaciones de mantenimiento en Metro de Madrid, las medidas para dar asistencia sanitaria a las personas migrantes y los convenios de la Fundación Toro de Lidia. PP, por su parte, requerirá información sobre financiación autonómica, el centro demostrador de ciberseguridad, cuidados de media estancia, el programa Rutas Culturales para mayores y la política de artes plásticas.

COMISIÓN DE LA QUITA DE DEUDA

A continuación se debatirá el dictamen de la Comisión de Estudio para el análisis de las consecuencias que tendría para los madrileños el llamado Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña --conocida como comisión del 'cupo catalán'--.

Esta echaba a andar el 25 de abril y lo hacía solo con el PP después de que la oposición en bloque rechazara participar. Vox abandonaba su presencia tras rechazarse su lista de comparecientes --que incluía a cargos del PP o a Carles Puigdemont--, mientras que PSOE y Más Madrid rechazaban la búsqueda de un "circo mediático".

En este espacio, tras el paso de los expertos convocados, los 'populares' han concluido que el 'cupo catalán' es "inconstitucional, pone en riesgo los servicios públicos y perjudica especialmente a Madrid".

Tras ello, será el momento de que Mercedes Zarzalejo tome la palabra para informar sobre el rumbo que dará a su Consejería tras la salida de Emilio Viciana.

ENERGÍA, ESTATUTOS MÉDICOS Y VIVIENDA, EN LAS PNL

A renglón seguido, llegará el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL). En este apartado el PP aplicará su mayoría absoluta para que la Asamblea pida a la Comunidad que reclame al Gobierno que reforme el modelo de planificación de la red de transporte eléctrico. Reclaman hacerlo más flexible y transparente, elevar el límite de inversión en redes, incluir en la planificación las necesidades de los proyectos estratégicos de la región y garantizar el suministro energético para el desarrollo de nuevas viviendas.

Más Madrid tratará de articular una mayoría en la Cámara para pedir al Ejecutivo regional que declare zonas tensionadas en vivienda y también para que abra un segundo Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía en la zona sur de la Comunidad.

El PSOE tratará también de convencer para pedir al Ejecutivo autonómico que ejerza de manera prioritaria y sistemática, a través de la Agencia de la Vivienda Social, los derechos de tanteo y retracto en transmisiones de edificios o conjuntos residenciales con alquiler social, para incorporarlas al parque público de vivienda y garantizar la continuidad residencial de los inquilinos.

Vox, por su parte, buscará el apoyo del PP para que una mayoría pida al Gobierno autonómico que pida al central promover los cambios legislativos necesarios para la creación de un Estatuto Médico propio y una interlocución directa con el Ministerio de Sanidad para este colectivo.

Por último, se designará a los vocales en los consejos sociales de la Universidad Carlos II de Madrid y de la Rey Juan Carlos. También del vocal de Más Madrid en el Consejo para la Promoción del a Accesibilidad y de la Supresión de Barreras de la Comunidad.