Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha insistido en que no ha criminalizado la huelga educativa y ha subrayado que sus críticas se han dirigido a las "actitudes violentas".

"Saque usted un insulto de los docentes de esta consejera a ese colectivo. Ninguno", ha retado Zarzalejo a Más Madrid en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea donde la titular de Educación ha presentado las Cuentas de su área para 2027.

Zarzalejo ha aprovechado los últimos dos minutos de su comparecencia para hacer frente a las críticas que ha recibido tanto por Más Madrid como por PSOE por su gestión de la huelga, tanto de las educadoras infantiles (que arrancó hace 7 meses) como del resto de etapas preuniversitarias (que comenzó hace un mes).

Así, la consejera ha comenzado afirmando que la huelga en infantil es "una mentira" y ha proseguido desgranando por qué no puede aceptar las reclamaciones de los docentes en huelga, que se han concentrado a las puertas de la Asamblea mientras ella comparecía dentro.

"No puedo aceptar una bajada de ratios de 15, que no se pide en ninguna parte de España, porque supone la pérdida de 282.000 alumnos que perderían su plaza. No puedo aceptar la hora lectiva, que ya tengo las de 18 y me están pidiendo las de 17, porque eso supone más de 13.600 contratos nuevos que tendríamos que financiar. Y tampoco puedo aceptar una subida salarial de 600 euros", ha remarcado la consejera, quien ha cifrado en 1.500 millones de euros extra en gasto de acceder a estas peticiones.

Es por ello, que ha advertido que para gobernar y para prever "hay que ser responsable" y que en eso está el Ejecutivo autonómico "con su gestión a lo largo de toda la legislatura".

Asimismo, ha espetado a la izquierda que no le hable de que el Gobierno autonómico "no negocia y cumple con sus obligaciones" cuando el Ejecutivo central no ha presentado Presupuestos en cuatro años al tiempo que los recursos del Gobierno nacional reivindicados por la izquierda son a través de "reales decretos, sin consenso, sin consultar a las CCAA y solo negociando con los sindicatos que a la ministra le ha interesado sin ninguna memoria de impacto económica, sin financiación, solo para vender ese titular".

En cambio, la diputada de Más Madrid María Pastor ha criticado que estos Presupuestos no recojan "ni una sola reivindicación del profesorado" y ha acusado a la consejera de comportarse "con soberbia y tratando de criminalizar un conflicto legítimo y pacífico".

"Se lo vuelvo a decir, consejera, siéntese a negociar, deje de insultar a los y los profes, deje de criminalizarlos y atacarlos. Un gobierno tiene que poder dialogar con sus profesionales educativos y tiene que poder dialogar con quien piensa diferente a usted", ha lanzado.

Por su parte, el socialista Horacio Díaz ha destacado que hay miles de docentes en las calles, que también reclaman las familias y que dicen que "la Educación en Madrid no funciona". "Eso es su responsabilidad como consejera. Y es también su responsabilidad sentarse, escuchar y dialogar porque estamos en democracia", ha zanjado.