Bosch alcanzó unas ventas de 2.500 millones de euros en España en 2018, un 6% más

Actualizado 30/05/2019 13:16:53 CET

La empresa invirtió unos 80 millones en España el año pasado

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El proveedor mundial de tecnologías y servicios Bosch cerró 2018 con unas ventas de aproximadamente 2.500 millones de euros en España, lo que se traduce en un incremento del 6% en comparación con el ejercicio precedente.

Según explicó en rueda de prensa en Madrid el presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja, el mercado español volvió a ser el año pasado uno de los más importantes para la multinacional alemana en Europa.

La compañía invirtió unos 80 millones de euros en el territorio nacional el año pasado y la plantilla de Bosch España, a 31 de diciembre de 2018, se situó en 8.650 empleados (repartidos en 20 localizaciones), manteniendo el nivel del año anterior.

El Grupo Bosch espera que la evolución económica mundial sea moderada en 2019. A pesar del "difícil" entorno en sectores y regiones importantes para la compañía, la multinacional prevé que sus ventas en el año en curso superen ligeramente los niveles de 2018.

Además, González Pareja ha destacado que Bosch redujo un 10% sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España durante los últimos dos años. Para 2019, Bosch España planea invertir unos dos millones de euros en diferentes medidas para reducir aún más las emisiones de CO2 en sus instalaciones. Prestará especial atención a los proyectos de iluminación LED en producción, así como en las áreas de oficinas.

También firmó en otoño de 2018 un acuerdo con Acciona para el suministro a todas sus localizaciones españolas y portuguesas de electricidad procedente de fuentes 100% renovables, entre 2019 y 2021.

La empresa reducirá a cero su huella de CO2 en sus 400 emplazamientos en todo el mundo para 2020. Para conseguirlo, invertirá 1.000 millones en medidas de eficiencia energética y se basará en cuatro ejes principales: aumentar la eficiencia energética, incrementar la proporción de renovables en su suministro de energía, comprar más energía verde y compensar las emisiones de carbono inevitables. "Esto evitará unas emisiones de 3,3 millones de toneladas de CO2 para 2020", apuntó el directivo.

ÁREAS EMPRESARIALES

Por áreas empresariales, las ventas de Mobility Solutions experimentaron en 2018 un crecimiento de casi un 10%, pese a una ligera disminución en la producción de vehículos en España. Es el departamento más importante para Bosch en España, representando más del 50% de sus ventas totales (unos 1.400 millones de euros).

González Pareja justificó el crecimiento de dicha área en el mercado español debido a que los sistemas de ayuda a la conducción se están democratizando con su introducción en modelos de gama media/baja, los que más se venden en España, así como porque un nuevo cliente ha apostado por Bosch para la fabricación de motores diésel que ya cumplen con la normativa Euro 6d. El diésel representa menos del 8% del negocio de la empresa en el territorio nacional.

"Bosch ha tenido un gran éxito, especialmente con los sistemas de seguridad para el automóvil y los sistemas avanzados de 'cockpit' e infoentretenimiento", subrayó González pareja.

Por su parte, según el directivo, el desarrollo tanto de la división de Powertrain Solutions como de la de Consumer Goods, que engloba Power Tools y la filial BSH Household Appliances, también fue positivo. La unidad de negocio Energy and Building Technology mostró un crecimiento "ligero" en 2018 y la de Industrial Technology mantuvo el nivel de ventas del año anterior.

5.000 MILLONES DE EUROS EN VENTAS EN MOVILIDAD PARA 2025

De cara a 2025, la multinacional pretende alcanzar 5.000 millones de euros en ventas en el área de movilidad eléctrica, lo que supondrá diez veces más que en 2018. Los componentes de Bosch están equipados en más de un millón de coches eléctricos en todo el mundo y la firma aspira a aumentar dicha cifra hasta 22 millones para finales de 2022.

No obstante, Bosch estima que, en 2030, aproximadamente el 75% de todos los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos aún será propulsado por un motor de combustión interna. En esta línea, continúa invirtiendo cantidades "considerables" de dinero en la optimización de las mecánicas diésel y gasolina.

La compañía germana ha decidido no entrar en el negocio de la fabricación de baterías completas por el alto nivel de inversión necesario, alrededor de unos 20.000 millones de euros. Bosch factura menos de 80.000 millones de euros en todo el mundo y no cotiza en Bolsa y, por tanto, no puede llevar a cabo una ampliación de capital.

Bosch, a través de su filial ITK Engineering, ha puesto en marcha un centro de software en Barcelona, donde la compañía pretende contratar a unos 70 ingenieros hasta finales de año. ITK Engineering se dedica principalmente a proyectos automotrices y aeroespaciales dirigidos tanto a clientes internos como externos. En Madrid, prevé aumentar la flota del servicio de scooter eléctrico compartido COUP en 500 unidades, hasta 1.350 scooters.

4.000 MILLONES INVERTIDOS EN AUTOMATIZACIÓN HASTA 2022

Gónzalez Pareja también resaltó que en dos años el Grupo Bosch ha duplicado el número de ingenieros en la empresa dedicados a la conducción automatizada, dentro de un plan que prevé una inversión de unos 4.000 millones hasta 2022.

Así, desde los 2.000 millones actuales, Bosch espera aumentar sus ingresos este mismo año en sistemas de asistencia al conductor en casi un 15%, con un 20% más de ventas de sensores de radar y un 30% de las de vídeo.

El presidente del Grupo Bosch para España y Portugal también valoró positivamente el hecho de que el Gobierno haya planteado la posibilidad de que las empresas, sobre todo industriales, puedan construir sus propias redes de tecnología 5G al margen de las operadoras de telecomunicaciones.

Asimismo, opinó sobre la posible fusión entre el grupo Renault y Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ambos clientes de Bosch, que el tamaño de un fabricante es un "factor de éxito" y que todo lo que pueda suponer incrementar el número de vehículos ensamblados en España sería positivo. El consorcio italoestadounidense no produce vehículos en el territorio nacional y con un eventual acuerdo podría llegar algún modelo a las factorías de Renault (Palencia y Valladolid).

En todo el mundo, la firma alemana cerró el ejercicio fiscal de 2018 con unas ganancias netas de 3.574 millones de euros, lo que supone un 8,5% más que el año anterior, y alcanzó una facturación de 78.465 millones de euros, un 2,2% más (+5% sin tener en cuenta los efectos de tipo de cambio).