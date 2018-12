Ford cerrará en agosto de 2019 su planta de Blanquefort (Francia)

Publicado 13/12/2018 18:02:29 CET

En riesgo 850 empleos

BURDEOS (FRANCIA), 13 Dic. (Reuters/EP) -

Ford pondrá fin a la producción de su planta de Blanquefort (Francia) a finales de agosto del próximo año, tras rechazar una oferta del proveedor de cajas de cambios Punch Powerglide para comprar la factoría.

"A pesar de las conversaciones exhaustivas y rigurosas de los últimos nueve meses y los mejores esfuerzos de ambas partes, el plan propuesto por el posible comprador presenta riesgos significativos", señaló el fabricante estadounidense en un comunicado al comité de empresa de la compañía.

En este sentido, Ford aseguró que los planes de Punch Powerglide no ofrecen el nivel de seguridad o protección que le gustaría a la compañía para sus empleados. En total, trabajan 850 personas en la factoría gala.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha pedido a Ford que cambie de opinión, ya que considera que Punch Powerglide es un comprador "creíble" y "sólido".

"Me he rebelado, me siento mal por esta decisión, cuya única justificación es que Ford consiga que sus acciones suban en el mercado de valores", subrayó Le Maire ante el Senado francés.

Además, el ministro de Finanzas galo aseguró que ha intentado ponerse en contacto con Ford durante los últioms tres días y que no ha recibido respuesta.

"Quiero atacar la cobardía de Ford. Durante los últimos tres días he intentado hablar con ellos y ni siquiera tuvieron el coraje de hablar por teléfono con el ministro de Finanzas", sentenció.