Multan con 678 millones a financieras y marcas en Italia por la formación de un cártel

Publicado 10/01/2019 14:29:50 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Competencia italiana (AGCM) ha impuesto multas por un importe total de cerca de 678 millones de euros a diferentes entidades financieras y marcas de automóviles en el país, tras verificar la formación de un cártel a través del que se intercambiaba información sensible sobre precios.

El pasado 20 de diciembre, la AGCM concluyó una investigación sobre las entidades financieras y las marcas de automóviles que operan en Italia en el mercado de distribución de vehículos, que se inició tras la presentación de una solicitud de clemencia por parte de Daimler y de Mercedes-Benz Financial Services Italia.

Así, la Autoridad de Competencia del país determinó la creación de un acuerdo restrictivo de la competencia por parte de Banca PSA Italia, Banque PSA Finance, Santander Consumer Bank, BMW Bank, BMW, Daimler, Mercedes Benz Financial Services Italy, FCA Bank, FCA Italy, CA Consumer Finance, FCE Bank, Ford Motor, General Motors Financial Italy, General Motors, RCI Banque, Renault, Toyota Financial Services, Toyota, Volkswagen Bank y Volkswagen, así como por parte de las asociaciones Assofin y Assilea.

El organismo de defensa de la competencia italiano indicó que este acuerdo se llevó a cabo entre 2003 y 2017, con el objetivo de alterar la dinámica competitiva en el mercado de venta de automóviles a través de la financiación aportada por las financieras de marca o con las que se mantenían relaciones comerciales.

"En consideración de la gravedad y la duración de la infracción, la Autoridad impuso sanciones económicas por un total de aproximadamente 678 millones de euros", aseguró la AGCM, que ha otorga inmunidad total a Daimler y Mercedes Benz Financial Services Italia, que, al solicitar clemencia, han evitado una sanción de más de 60 millones de euros.