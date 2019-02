Reino Unido ofreció garantías por más de 90 millones a Nissan tras el Brexit

Publicado 05/02/2019 14:31:46 CET

LONDRES, 5 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno británico ofreció a Nissan ayudas por valor de 80 millones de libras (91 millones de euros) que ofrecieran las garantías suficientes a la compañía japonesa una vez se produzca la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), según una carta publicada este lunes.

Nissan anunció en octubre de 2016 que fabricaría la próxima generación de sus todacaminos Qashqai y X-Trail en su planta de Sunderland, en el norte de Inglaterra, pero este domingo avanzó que trasladará finalmente la producción del X-Trail a su factoría de Hyushu, en Japón por la incertidumbre generada por un posible Brexit sin acuerdo y la caída de las ventas de automóviles diésel en Europa.

La marca nipona, que fabrica el 30% su volumen productivo (1,52 millones de automóviles) en Reino Unido, exporta la gran mayoría de sus vehículos a otros países de la UE y, al igual que el resto de la industria de automoción, está preocupada por posibles aranceles si se produce un Brexit 'duro'.

"La carta, escrita en octubre de 2016, muestra el continuo deseo de Nissan y el Gobierno británico de seguir apoyando las inversiones en Reino Unido y mantener Sunderland como uno de los centros de fabricación de Nissan en Europa", señaló Nissan.

No obstante, el fabricante asiático aseguró que la producción de las próximas generaciones de los modelos Juke y Qashqai en Sunderland no se verá afectada. La firma nipona también ensambla en la factoría británica, inaugurada en 1986 por la ex primera ministra Margaret Thatcher, el eléctrico Leaf, que el año pasado alcanzó un récord de producción de 46.989 unidades, un 177% más que en 2017.

El ministro de Negocios de Reino Unido, Greg Clark, señaló en el Parlamento que como Nissan ha cambiado sus planes de producción en el país los términos acordados en relación con las garantías públicas también han cambiado y ahora la firma japonesa deberá volver a solicitar financiación. Hasta la fecha, de las subvenciones aprobadas por valor de 61 millones de libras (69,4 millones de euros), Nissan solo ha recibido 2,6 millones (2,96 millones de euros).