Volkswagen elige España para probar una plataforma que reunirá sus servicios digitales de movilidad

Publicado 10/12/2018 11:44:32 CET

Volkswagen España probará durante 2019 los servicios We Deliver, We Park y We Experience

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán Volkswagen ha escogido a España, como primer mercado fuera de Alemania, para realizar una prueba piloto global de la plataforma Volkswagen We, que reunirá la totalidad de los futuros servicios digitales de movilidad de la compañía.

Volkswagen España será, de esta forma, la encargada de desarrollar y adaptar los tres primeros servicios de Volkswagen We (We Deliver, We Park y We Experience), para lo que establecerá alianzas estratégicas con empresas de diferentes sectores.

"Este ecosistema digital es un elemento clave en la estrategia de digitalización de Volkswagen y una de las herramientas principales para convertirse en un proveedor global de servicios de movilidad", explicó la compañía automovilística.

El director de Experiencia de Cliente de la Volkswagen España, Pedro Mateos, explicó que haber sido elegidos para desarrollar esta prueba piloto de Volkswagen We "es una muestra de la confianza" de la marca en el mercado español, "que tiene un gran potencial para desarrollar estos servicios".

"Supone un gran reto tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico como por la necesidad de establecer, a nivel local, relaciones estratégicas con socios para ofrecer una experiencia completa de movilidad a los usuarios", añadió.

A través de esta iniciativa, Volkswagen España realizará durante 2019 las pruebas piloto de We Deliver, como un servicio que permitirá usar el coche propio como punto de recogida de paquetes y mercancías procedentes del comercio electrónico.

Por su parte, con We Park el usuario podrá buscar y pagar en cualquier aparcamiento, tanto privado como en uno regulado urbano, mientras que We Experience ofrecerá recomendaciones en tiempo real al conductor, después de aprender de sus preferencias y gustos.