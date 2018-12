Las motos representan el 15% del parque, pero solo el 0,6% de las emisiones de NOx, según Anesdor

Publicado 19/12/2018 17:06:01 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), José María Riaño, ha asegurado que las motocicletas (incluidos ciclomotores) suponen aproximadamente el 15% del parque de vehículos en España, aunque representan solo el 0,6% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en el tráfico.

En la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, Riaño explicó que en términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) las motocicletas tienen una media de emisiones de 72 gramos por kilómetro y pasajero.

Asimismo, apuntó que en la actualidad en España hay censados cerca de 5,2 millones de motocicletas, lo que representa aproximadamente el 15% del conjunto total del parque automovilístico en España, que se sitúa en cerca de 30 millones de vehículos.

El secretario general de Anesdor resaltó la importancia de la moto a la hora de mejorar el tráfico en los núcleos urbanos y también para reducir las emisiones, ya que circulan hasta un 75% menos tiempo que los coches, puesto que no tienen que perder tiempo en buscar sitio para aparcar.

Riaño también señaló que el vehículo de dos ruedas, además de ser más barato en la compra y en el mantenimiento, ocupa un espacio tres veces menor en la circulación en comparación con los automóviles y también necesita un espacio de aparcamiento cinco veces menor.

"La moto puede contribuir mucho a mejorar la gestión de la movilidad, pero requiere una contrapartida de las administraciones para que no haya una subida de los accidentes. España es líder en la seguridad vial de la moto, aunque se necesitan más medidas para seguir mejorando", añadió.

No obstante, el directivo defendió que cada usuario utilice el medio de transporte que más se ajuste a sus necesidades de movilidad, ya sean bicicletas, patinetes, motocicletas, turismos o furgonetas, según la distancia y el entorno.

"La moto no es un problema, es parte de la solución del reto de la movilidad sostenible", afirmó, al tiempo que se mostró a favor de establecer una normativa clara y de la toma de medidas para regular la llegada de nuevas formas de movilidad como los patinetes o las bicicletas eléctricas.

MEDIDAS DE IMPULSO.

Por otro lado, el secretario general de la organización solicitó la puesta en marcha de un plan estructural para la motocicleta y para el automóvil en su conjunto, con el que se logre rebajar la elevada antigüedad del parque de motos (15,6 años de media), que es uno de los principales problemas de la movilidad en España.

"Todas las medidas que se tomen no servirán si no se hace nada para rejuvenecer el parque de motocicletas, ya que no hay medidas estructurales que son las que hacen falta", aseguró Riaño, que demandó, a su vez, una reforma de la fiscalidad del sector.

Así, pidió que no se cargue con impuestos a los vehículos nuevos, que son los más eficientes y los más seguros, y también abogó por eximir del pago o establecer un IVA reducido para las motos eléctricas. También apostó por la mejora en la formación vial y por actuar sobre el conjunto del 'mix' de la movilidad.