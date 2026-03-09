El 37% de los coches en España ha sufrido algún tipo de daño en su historial, según CarVertical

Vehículo dañado - CARVERTICAL

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 37% de los coches analizados mediante los informes de historial de vehículos en España muestran algún tipo de daño en el historial, según un estudio elaborado por la empresa de datos de automoción CarVertical.

Si bien los daños estéticos menores no suelen comprometer el estado técnico de un coche, en España siguen circulando coches con un historial de accidentes graves. En ocasiones, estos vehículos sufren daños en un país, se reparan a bajo coste y posteriormente se comercializan en otro.

Los coches con daños graves no son habituales en el mercado de segunda mano. El estudio reveló que el 4,5% de todos los coches dañados analizados en España tenían registros de daños equivalentes al 50% o más del valor de mercado del vehículo.

Asimismo, el 83,2% de los coches dañados revisados en España tenían daños por debajo del 20% de su valor, lo que demuestra que la mayoría de los casos eran de poca gravedad. Aun así, el riesgo de encontrarse con un vehículo gravemente dañado en el mercado de segunda mano sigue existiendo.

"En muchos casos, reparar automóviles gravemente dañados no resulta viable desde el punto de vista económico, lo que alienta a los vendedores deshonestos a realizar reparaciones baratas con piezas de baja calidad y a ocultar el verdadero historial del vehículo a los compradores", explica Matas Buzelis, experto en el mercado de automóviles en carVertical.

LA PROPORCIÓN DE COCHES GRAVEMENTE DAÑADOS VARÍA EN TODA EUROPA

La proporción de vehículos con daños graves difiere entre los países europeos. De hecho, la mayor proporción de vehículos con daños cuyo coste supera la mitad de su valor se registró en Italia (7,8%), Alemania (7,7%) y Suecia (5,8%).

Alemania también registró la menor proporción de coches con daños leves (de hasta el 20% del valor del vehículo) entre todos los países analizados, de solo el 68%. En comparación, esta cifra alcanzó el 77,2% en Italia y el 80% en Suecia.

"Dado que estos países se encuentran entre los mayores exportadores de vehículos de Europa, los compradores deberían ser especialmente cautelosos al elegir un coche de segunda mano. A pesar de la persistente creencia de que los vehículos importados de Alemania o de Europa Occidental han tenido un mejor mantenimiento, las estadísticas sobre daños sugieren que confiar ciegamente en esta reputación puede resultar arriesgado", advierte CarVertical.