El 40% de vehículos de renting tiene etiqueta cero o ECO, frente al 8,6% de la media del parque móvil

Archivo - Etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 40% del parque de vehículos de renting tiene etiqueta cero o ECO, mientras en el total del mercado solo disponen de estas etiquetas el 8,6%, según los últimos informes de etiquetado del parque de vehículos de renting divulgados este miércoles por la Asociación Española de Renting (AER).

La penetración de la etiqueta cero en renting alcanza el 11,6%, frente a 2% del resto del mercado, lo que supone una diferencia de 9,6 puntos porcentuales. Si se habla de etiqueta ECO, esta diferencia se incrementa hasta los 21,8 puntos porcentuales, con un 28,4% del parque de renting con este distintivo frente a un 6,6%, en el resto del mercado.

El principal motivo por el que el parque de renting tiene los porcentajes de etiquetado más sostenibles es porque la media de edad de los vehículos de renting es de dos años, frente a la del parque español, que, según datos de Anfac, se eleva a 14,6 años en turismos y a 14,8 en comerciales ligeros y 15, en industriales.

La cadencia de renovación del renting se establece cada cuatro años; de modo que el renting adquiere, de media, cuatro vehículos en el periodo que el resto del mercado adquiere uno.

Además, el porcentaje de vehículos de renting que dispone de etiqueta C o superior al cierre de 2025 es de 99,6%; no hay vehículos sin distintivo ni en el segmento de turismos ni en el de comerciales.

Este dato contrasta con el del resto del parque español (sin considerar motocicletas), donde el porcentaje de vehículos que tienen este tipo de distintivo medioambiental es del 45,5%.

TODOS LOS VEHÍCULOS DE RENTING ETIQUETADOS

De este modo, en el parque de renting (turismos y comerciales) todos los vehículos tienen algún tipo de etiquetado, a diferencia del resto del parque circulante en España, donde aún existe un 25,3% de vehículos sin distintivo y un 29,2%, con etiqueta B.

Es destacable el caso del parque de renting de vehículos pesados con un 99,1% con etiqueta C o superior, frente al 45,9%, del resto del mercado.

"El renting está demostrando ser la herramienta más eficaz para rejuvenecer el parque automovilístico español y actúa como un verdadero motor de renovación del parque automovilístico, ayudando a que cada vez haya más vehículos modernos, eficientes, seguros y con mejores estándares medioambientales en nuestras carreteras", ha subrayado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.