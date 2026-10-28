El 61% de los coches que cambiaron de propietario en 2026 presenta algún factor de riesgo, según Carfax

Carfax, propietarios de vehículos - CARFAX

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 61% de los vehículos que cambiaron de propietario durante los nueve primeros meses de 2026 presenta al menos un factor de riesgo, nueve puntos porcentuales por encima del 52% registrado en el conjunto del parque, según un reciente estudio de Carfax, proveedor europeo de historiales de vehículos.

Con todo, desde Carfax recuerdan que la presencia de estos indicadores tiene un carácter principalmente informativo y no implica necesariamente un problema, especialmente en casos como los procedentes de flotas de alquiler, muy habituales en el mercado de ocasión español.

Entre los indicadores analizados, el 43% de los vehículos presenta antecedentes de daños o accidentes, mientras que el 13% ha sido previamente vehículo de alquiler, el 10% es importado y el 2% presenta inconsistencias en el kilometraje.

Entre otros datos generales, los vehículos que cambiaron de propietario durante los nueve primeros meses de 2026 tienen una antigüedad media de 13 años y acumulan 183.300 kilómetros, frente a los 15,11 años y 177.442 kilómetros del conjunto del parque móvil español.

Además, los vehículos importados representan el 10% de los cambios de propietario, frente al 6% del conjunto del parque nacional, mientras que los vehículos con historial de alquiler alcanzan el 13%, frente al 7% del parque español.

"Los vehículos que cambian de propietario pueden acumular un historial especialmente relevante para el comprador, ya que han pasado, de media, por más propietarios que el conjunto del parque. Disponer de esta información permite al comprador valorar mejor el vehículo y tomar una decisión de compra con mayor seguridad", ha señalado Francisco Rudilla, Responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax.

MÁS DE CUATRO PROPIETARIOS DE MEDIA Y PREDOMINIO DEL MOTOR DIESEL

El número de propietarios es otro de los elementos que diferencia a los vehículos que cambiaron de manos durante el periodo analizado. Estos vehículos han tenido 4,1 propietarios de media, frente a los 2,6 del conjunto del parque móvil español.

Por procedencia, los vehículos importados que cambiaron de propietario acumulan 199.247 kilómetros de media, mientras que los vehículos que inicialmente procedían de flotas de alquiler registran 142.936 kilómetros.

Además, cabe destacar que el motor diésel es la opción más habitual entre estos vehículos, con un 47% del total, por delante de la gasolina, que representa el 38%. Los híbridos suponen ya el 12%, mientras que los eléctricos alcanzan el 2%. El 1% restante corresponde a otras opciones de combustible.

Por ubicación, Madrid concentra el mayor volumen de cambios de propietario, con un 15% del total, seguida de Barcelona (9%) y Valencia (5%).

Por marcas, Volkswagen es la marca con mayor presencia entre los vehículos analizados, con un 9,2% del total. Le siguen Peugeot, con un 8,1%, y Seat, con un 7,9%, mientras que Renault y Citroën representan un 7,2% cada una.

Por modelos, el Volkswagen Golf ocupa la primera posición, con un 3,1% de los cambios de propietario. Las unidades analizadas tienen 16,8 años y 221.041 kilómetros de media. Además, el 53,7% presenta antecedentes de daños y el 71,5% cuenta con algún factor de riesgo, la proporción más elevada entre los cinco modelos con mayor presencia en el análisis.