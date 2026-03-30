El 64% de las empresas españolas no cuenta con planes de movilidad sostenible, según un estudio

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-6, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 64% de las empresas españolas no cuenta con un plan vigente de movilidad sostenible al trabajo, según una encuesta publicada este lunes por el Foro de Movilidad de Alphabet, compañía de movilidad corporativa de Grupo BMW. En comparación, un 11,9% sí que lo tiene implementado.

El Foro de Movilidad de Alphabet ha publicado estos resultados poco después de la aprobación del Real Decreto-ley que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que, entre otras cuestiones, ha reducido de 24 a 12 meses el periodo para que las compañías de más de 500 empleados (o 250 por turno) diseñen planes de movilidad sostenible para sus empleados.

A juicio de la compañía, este endurecimiento de la normativa llega en un momento donde la mayoría de las empresas "aún no están preparadas". El estudio, elaborado a partir de más de 5.000 entrevistas realizadas en las principales capitales españolas y áreas metropolitanas, muestra además que la necesidad de estos planes no se limita al cumplimiento normativo, sino que también atiende a las expectativas de los propios empleados.

"Entre las medidas más deseadas por los trabajadores para mejorar su movilidad al trabajo, destaca el incentivo al uso de transporte público (43,6%), la oferta de plazas de aparcamiento (31,1%) y la disponibilidad de autobuses lanzadera y rutas de empresa (32,2%)", incide Foro de Movilidad de Alphabet.

La gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet, Ángeles Roca, ha señalado que la reducción del plazo marcada por el Real Decreto-ley convierte la elaboración e implementación de un plan de movilidad sostenible "en una prioridad ineludible para las empresas".

"Estamos ante una oportunidad para que las empresas no solo cumplan con la ley, sino que integren la movilidad sostenible como un pilar fundamental de su estrategia ESG y de eficiencia operativa", ha resaltado.