El 70% de los españoles compraría un coche de ocasión joven si existieran ayudas por parte del Gobierno

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los conductores españoles de más de 30 años consideraría comprar un coche de ocasión joven -de entre 1 y 5 años- si estuviera subvencionado por los planes de la Ley de la Movilidad sostenible, según una encuesta de Clicars.

Hace unos días se cumplió la fecha límite marcada por la Ley de la Movilidad Sostenible para que el Gobierno active ayudas para impulsar la renovación del parque automovilístico y todavía no hay un plan sobre la mesa.

En este contexto, Clicars, compañía española de venta de coches reacondicionados, ha recordado la necesidad "urgente" de la puesta en marcha del plan de renovación del parque que incluya el apoyo al Euro 6d para dar cumplimiento a la normativa. En este sentido, Clicars apoya la postura de Ganvam de impulsar políticas adaptadas a la realidad actual de los españoles como ayudas a la compra de coche de ocasión joven Euro6d e incentivo al achatarramiento de vehículos viejos.

Según el estudio de Clicars, la mitad de los conductores españoles no puede permitirse gastar más de 20.000 euros si tuvieran que comprar un coche hoy. En concreto, 1 de cada 3 (el 35%) se movería en un presupuesto de 15.000 euros o menos, mientras que un 15% no tiene dinero para cambiar de coche o necesitaría apoyo de ayudas o financiación.

Esta capacidad de compra queda totalmente alejada del mercado del vehículo nuevo cuyo precio medio dobla el presupuesto que puede asumir la mitad de la población, lo que ha excluido a millones de familias del mercado de vehículos nuevos y ha contribuido a mantener coches cada vez más antiguos.

URGENTE RENOVACIÓN DE UNO DE LOS PARQUES MÁS ANTIGUOS DE EUROPA

La falta de herramientas eficaces y adaptadas a la realidad de España para facilitar el cambio de coche, está frenando la renovación del parque. Según datos de la cuarta edición del informe GANVAM Mercado, un vehículo permanece de media 13 años en manos de su primer propietario, frente a los 9,7 años de 2010.

Este envejecimiento tiene un impacto directo no solo en emisiones, sino también en seguridad vial, al prolongarse la circulación de vehículos que incorporan menos sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y equipamiento de seguridad que los modelos recientes.

"Los datos son contundentes: 7 de cada 10 españoles renovaría su coche y no pueden, a no ser que les toque la lotería, por falta de políticas inclusivas y realistas de las instituciones como es la ayuda a la compra de coche de segunda mano de entre 1 a 5 años", ha analizado el consejero delegado de Clicars, Alejandro García Mella.

AYUDAS AL EURO 6D Y ACHATARRAMIENTO

Clicars apoya la propuesta sectorial liderada por GANVAM de un plan nacional de renovación que incluya ayudas al vehículo de ocasión joven Euro 6d e incentivos al achatarramiento que aceleren la retirada de los coches más antiguos.

Con un parque en el que casi un tercio de los vehículos supera los 20 años, comparte con Ganvam que no basta con impulsar solo la electrificación, sino que hace falta una medida "de renovación masiva, inmediata y accesible para la mayoría de conductores".