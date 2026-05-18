El 80% de compradores de coche de ocasión en España desconoce los daños ocultos del vehículo

Vehículo, coche, accidente, motor, reparación, Carfax - CARFAX

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El 80% de los usuarios en España que han consultado un informe con incidencias a la hora de comprar un vehículo de ocasión ha reconocido que desconocía previamente los daños del vehículo, lo que refleja una notable falta de transparencia en el mercado nacional.

En concreto, más de 8 de cada 10 usuarios que recibieron un informe Carfax, principal proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa, con información sobre accidentes o daños de distinta gravedad, no eran conscientes de todos los problemas asociados al vehículo que estaban a punto de adquirir.

Según datos de Carfax, el 51% de los vehículos presenta al menos un factor de riesgo asociado, desde daños previos o irregularidades en el kilometraje hasta cuestiones meramente informativas, como importaciones o uso previo como vehículo de alquiler.

Si se extrapolan estos datos al conjunto del parque móvil español, se estima que más de 13,5 millones de coches podrían contar con incidencias o datos relevantes en su historial cuya trazabilidad conviene conocer antes de una compra.

En el caso de los vehículos con daños o accidentes previamente documentados, el porcentaje se sitúa en el 39%, lo que equivale a más de 10 millones de coches en circulación que han sufrido algún tipo de daño o accidente de distinta gravedad, como gran parte de estas incidencias corresponden a daños leves o cosméticos. Se trata de uno de los principales factores de riesgo a tener en cuenta al revisar el historial de un vehículo.

Los datos del análisis también muestran diferencias relevantes según el origen del vehículo. El 6% de los coches en España (1,5 millones) son importados, y de ellos, el 40% presenta daños registrados. En el caso de los vehículos procedentes de flotas de alquiler, que representan el 7% del total (casi 2 millones de coches), el 33% ha sufrido algún tipo de daño.

Asimismo, los vehículos importados presentan un kilometraje medio superior (205.219 km), frente a los 135.400 km de los vehículos procedentes de alquiler. No obstante, desde Carfax recuerdan que las flotas de coches de alquiler se renuevan con mayor frecuencia, lo que influye directamente en su kilometraje promedio.

"En España, el mercado de vehículos de ocasión tiene cada vez más peso, con cerca de dos coches usados vendidos por cada vehículo nuevo. Una tendencia impulsada por el encarecimiento progresivo del vehículo nuevo y que refuerza la importancia de acceder a la información fiable sobre el historial de un coche", ha señaldo el responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax, Francisco Rudilla.