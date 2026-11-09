Las acciones de Goodyear caen un 3% en Bolsa tras la salida repentina de su consejero delegado

Archivo - Las acciones de Goodyear caen un 4% en Bolsa tras la salida repentina de su consejero delegado - GOODYEAR-BRABHAM - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del fabricante estadounidense de neumáticos Goodyear han registrado un descenso de alrededor del 7% en la apertura de Wall Street tras anunciar la salida inmediata de su presidente y consejero delegado, Mark Stewart, y el nombramiento de Roger Wood como máximo responsable interino de la compañía.

El relevo en la dirección ejecutiva se produce en un momento en el que la empresa se encuentra inmersa en un proceso de revisión estratégica de sus negocios y operaciones, con el objetivo de mejorar sus resultados financieros, aumentar su eficiencia y generar valor para los accionistas.

Según ha informado Goodyear, Wood, que forma parte del consejo de administración desde 2023, asumirá las responsabilidades ejecutivas mientras la compañía desarrolla un proceso de búsqueda para encontrar un sustituto permanente de Stewart, con el apoyo de una firma especializada en selección de directivos.

La salida de Stewart tiene efecto inmediato y supondrá también su desvinculación del consejo de administración, en un cambio de liderazgo que se enmarca en los esfuerzos de la compañía por acelerar su transformación empresarial.

La decisión de la compañía norteamericana se ha tomado tras publicar la semana pasada pérdidas netas atribuidas de 691 millones de dólares (unos 615 millones de euros) durante los nueve primeros meses de 2026, aunque redujo en un 62,2% sus 'números rojos' con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La entidad especializada en la fabricación de neumáticos alcanzó también unos ingresos netos por ventas de 12.671 millones de dólares (casi 11.300 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que representó un descenso del 5,2% en comparación con los 13.363 millones de dólares (11.900 millones de euros) del mismo periodo de 2025,