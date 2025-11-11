Las acciones de Xpeng, en máximos de 3 años tras presentar su robot humanoide y planes en robotaxis

Archivo - Xpeng, en niveles máximos en tres años tras presentar su nuevo robot humanoide y planes en robotaxis. - XPENG G6 - Archivo

Las acciones del fabricante chino Xpeng subieron este martes a su nivel más alto en más de tres años por el creciente optimismo entre sus inversores tras el anuncio del pasado viernes del fabricante chino su último robot humanoide en la fabricación de vehículos eléctricos y de sus planes para expandirse en servicios de movilidad autónoma.

Las acciones de Xpeng en la Bolsa de Hong Kong subieron un 18% el martes hasta el nivel más alto desde julio de 2022, llegando a los 108,5 yuanes chinos por acción (13,17 euros/acción). De igual forma, la firma china también obtuvo su mayor ganancia en un día en más de dos años y desde principios de año, el valor bursátil de Xpeng en Hong Kong ha progresado más de un 130%.

El reciente despliegue de tecnologías punteras por parte de Xpeng, desde su último robot humanoide 'Iron' hasta los robotaxis, ha avivado el entusiasmo de los inversores por su potencial más allá de los vehículos eléctricos tradicionales.

Xpeng pretende expandirse a nuevas opciones de negocio más allá de su apuesta principal en el mercado de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos de autonomía extendida, robotaxis, aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical y la robótica humanoide.

En cuanto al mercado de vehículos, la compañía lanzará en los próximos meses su ID.UnyX 08, el primer modelo construido en colaboración con Volkswagen Anhui Automotive Co, la empresa conjunta china de propiedad mayoritaria del fabricante de automóviles alemán Volkswagen.