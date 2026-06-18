Los accionistas avalan la nueva denominación Ebro Motors Group EV de la compañía

Archivo - El presidente de EBRO Motors Group EV, Rafael Ruiz - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas ha aprobado el cambio de denominación social de Ebro EV Motors a Ebro Motors Group EV, una decisión que "responde a la evolución experimentada por la empresa y a la voluntad de reflejar, de forma más precisa, su dimensión y realidad empresarial actual", informa la compañía en un comunicado este jueves.

"2025 ha sido el año de la consolidación de nuestro proyecto industrial. Hemos cumplido los compromisos adquiridos en materia de reindustrialización, alcanzado los objetivos operativos previstos y sentado las bases para una nueva etapa de crecimiento", ha asegurado el presidente del Grupo, Rafael Ruiz.

En relación con el cambio de denominación social, Ruiz ha destacado que permite reflejar mejor "la dimensión que ha alcanzado" el proyecto, manteniendo intactos los valores y la identidad que representa la marca Ebro.