Aedive, preocupada por el sector del coche eléctrico pese a las cifras de enero: "Hay incertidumbre"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha manifestado su preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesa el sector del vehículo eléctrico en España, pese a los datos positivos de matriculaciones registrados en el mes de enero.

"El aumento de matriculaciones de vehículos eléctricos en el primer mes de 2026 no responde a un repunte real de la demanda, sino a operaciones comerciales cerradas a finales de 2025, que se han contabilizado administrativamente en el inicio del año. Por el contrario, las nuevas ventas se han ralentizado de forma significativa, como consecuencia directa de la falta de certidumbre regulatoria y fiscal", ha advertido la asociación.

Uno de los principales factores que están afectando al mercado, según ha denunciado Aedive, es la no aprobación del descuento del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, tras la derogación, el pasado 27 de enero, del Real Decreto-Ley en el Congreso de los Diputados.

"Esta decisión deja en suspenso una medida clave para incentivar la demanda y traslada un mensaje de inestabilidad al consumidor, que retrasa o paraliza sus decisiones de compra", ha lamentado.

Desde Aedive han recordado que una situación similar ya se produjo entre enero y abril de 2025, cuando las ayudas del programa Moves III quedaron temporalmente bloqueadas, provocando una caída notable del mercado.

En este contexto, la asociación ha reclamado la restauración "urgente" del incentivo fiscal del 15% en el IRPF y su aplicación con carácter retroactivo, para no penalizar a quienes han apostado por la movilidad eléctrica en un escenario de transición normativa.

MAYOR CONCRECIÓN DEL PLAN AUTO+

Por otro lado, Aedive, que valora positivamente el anuncio del Plan Auto+ (que forma parte del Plan España Auto 2030), ha recordado que es "imprescindible" dotarlo de mayor concreción y agilidad, especialmente en lo relativo a los 400 millones de euros previstos para ayudas en 2026, como el reparto territorial o su retroactividad.

"La falta de claridad en estos aspectos está generando un efecto de espera que afecta a fabricantes, distribuidores, operadores de renting, empresas de servicios y usuarios finales", ha añadido la asociación.

Aedive ha señalado que hay, además, una insuficiente coordinación entre los distintos ministerios con competencias en movilidad eléctrica, lo que dificulta un abordaje integral de los retos del sector.

"Los datos puntuales de matriculaciones no pueden ocultar una realidad que preocupa al sector: sin estabilidad y coherencia, la transición hacia la movilidad eléctrica corre el riesgo de perder impulso y con ello, dañar a la industria, la competitividad y el empleo", ha resumido Aedive.