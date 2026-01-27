Airtificial expande su negocio de automoción en Marruecos, Tailandia y Rumanía

Archivo - Sede de Airtificial - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Airtificial Group ha reforzado su estrategia de diversificación geográfica y expansión internacional con la firma de tres nuevos contratos para clientes globales de automoción que operan en Marruecos, Tailandia y Rumanía, según ha informado este martes en un comunicado.

La empresa ha explicado que estos países son mercados estratégicos para el desarrollo automovilístico por su competitividad en los costes, eficiencia operativa y capacidad productiva.

En concreto, la división de Intelligent Robots será la encargada de diseñar, fabricar e implementar la tecnología de automatización de la cadena de fabricación y montaje de coches eléctricos e híbridos para clientes Tier-1 y OEMs globales.

Airtificial elaborará para la planta de un "conocido" fabricante de coches en Marruecos una nueva tecnología para el desarrollo de sistemas avanzados de dirección y transmisión, destinados a la producción de modelos de nueva generación.

Asimismo, el proyecto dará soporte a dos conglomerados automovilísticos OEM, uno europeo-americano y otro asiático.

En Tailandia, el proyecto que se va a desarrollar asegura la automatización integral para la aplicación de capas de pintura sobre superficies, utilizando calor y técnicas específicas como el punteado o el glaseado, orientadas a la creación de texturas de piel realistas o estilizadas.

En este contexto, el cliente es un proveedor Tier-1 global y líder en su sector, con sede en Estados Unidos, reconocido por sus asientos y sistemas eléctricos suministrados a los principales fabricantes de automóviles a nivel global.

Por último, en Rumanía el proyecto se centrará en la fabricación de infladores de airbag, uno de los componentes clave de los sistemas de seguridad pasiva.

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha señalado que estos nuevos contratos refuerzan la estrategia de crecimiento internacional de la empresa y la consolidan como un "socio tecnológico de referencia para la industria de automoción en mercados clave por su competitividad industrial".