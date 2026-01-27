Airtificial sube más de un 4% en Bolsa tras anunciar que expande su negocio de automoción

Archivo - Sede de Airtificial - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Airtificial subían este martes más de un 4% en Bolsa cercanas las 13.00 horas, después de conocerse que el grupo ha expandido su negocio de automoción en Marruecos, Tailandia y Rumanía.

En concreto, la firma española ascendía un 4,34% en el Mercado Continuo, índice en el que cotiza, hasta intercambiarse a un precio unitario de 0,0986 euros.

El grupo anunció antes de la apertura de la sesión bursátil de hoy que ha reforzado su estrategia de diversificación geográfica y expansión internacional con la firma de tres nuevos contratos para clientes globales de automoción que operan en Marruecos, Tailandia y Rumanía.

La empresa ha explicado que estos países son mercados estratégicos para el desarrollo automovilístico por su competitividad en los costes, eficiencia operativa y capacidad productiva.

En concreto, la división de Intelligent Robots será la encargada de diseñar, fabricar e implementar la tecnología de automatización de la cadena de fabricación y montaje de coches eléctricos e híbridos para clientes Tier-1 y fabricantes de equipos originales (OEMs, por sus siglas en inglés) globales.

Airtificial elaborará para la planta de un "conocido" fabricante de coches en Marruecos una nueva tecnología para el desarrollo de sistemas avanzados de dirección y transmisión, destinados a la producción de modelos de nueva generación.

Asimismo, el proyecto dará soporte a dos conglomerados automovilísticos OEM, uno europeo-americano y otro asiático.

En Tailandia, el proyecto que se va a desarrollar asegura la automatización integral para la aplicación de capas de pintura sobre superficies, utilizando calor y técnicas específicas como el punteado o el glaseado, orientadas a la creación de texturas de piel realistas o estilizadas.

En este contexto, el cliente es un proveedor Tier-1 global y líder en su sector, con sede en Estados Unidos, reconocido por sus asientos y sistemas eléctricos suministrados a los principales fabricantes de automóviles a nivel global.

Por último, en Rumanía el proyecto se centrará en la fabricación de infladores de airbag, uno de los componentes clave de los sistemas de seguridad pasiva.

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha señalado que estos nuevos contratos refuerzan la estrategia de crecimiento internacional de la empresa y la consolidan como un "socio tecnológico de referencia para la industria de automoción en mercados clave por su competitividad industrial".