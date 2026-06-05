Archivo - Alfa Romeo exhibe su gama más deportiva y mantiene su apuesta por los modelos Quadrifoglio - ALFA ROMEO - Archivo

VARANO DE' MELEGARI (ITALIA), 5 (EUROPA PRESS)

Alfa Romeo ha celebrado este viernes una nueva edición de la Alfa Romeo Driving Academy en el circuito de Varano de' Melegari, en Italia, con las versiones más deportivas de todos sus modelos en el mercado, desde la berlina y SUV de referencia Giulia y Stelvio --incluyendo las versiones de altas prestaciones Quadrifoglio-- pasando por el SUV compacto Junior y el Tonale.

A través de esta experiencia, Alfa Romeo ha puesto el foco en uno de los elementos que definen históricamente a la marca: el placer de conducción. La compañía considera que el rendimiento debe ir acompañado de control, precisión y una conexión directa entre conductor y vehículo, una filosofía presente en toda su gama.

Además, cabe recordar que tanto el Giulia como el Stelvio Quadrifoglio seguirán a la venta hasta 2027, según confirmó la compañía hace semanas en su intento por seguir manteniendo sus 'clásicos' de referencia, pese al avance de la electrificación en la que Tonale y Junior (su modelo con más ventas en Europa) ya están inmersos.

GIULIA Y STELVIO QUADRIFOGLIO, LA MÁXIMA EXPRESIVIDAD AL VOLANTE

Los modelos Giulia y Stelvio Quadrifoglio son los modelos más icónicos de la firma italiana, en los que se ponen de manifiesto todos los esfuerzos por conseguir un diseño inspirado en la pura competición deportiva, soluciones técnicas avanzadas, materiales ligeros y una configuración mecánica orientada a maximizar el comportamiento dinámico con un nivel de lujo y exclusividad que solamente puede ofrecer la gama Quadrifoglio.

Ambos modelos incorporan tecnologías derivadas de la competición y una construcción basada en materiales como el aluminio y la fibra de carbono, empleados en componentes clave para reducir peso y mejorar la respuesta del vehículo.

En concreto, el Giulia Quadrifoglio equipa un motor V6 de 2.9 litros de gasolina de tracción trasera capaz de ofrecer una potencia de 382kW (520CV) desde su eje posterior a todo el conjunto del coche, pudiendo llegar a superar los 300 km/h en velocidad punta y alcanzar velocidades de 0 a 100 km/h en tan solo 3,9 segundos.

A diferencia del Giulia, el Stelvio Quadrifoglio tiene tracción total y su velocidad máxima alcanza los 285 km/h, ya que su configuración SUV no le permite tanta velocidad punta, con un tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h es de 3,8 segundos. Bajo el capó ruge igualmente un V6 2.9 biturbo de 520 CV de potencia.

El diseño exterior refuerza la conexión con el mundo de la competición. Las llantas de cinco orificios --19 pulgadas en Giulia y 21 en el Stelvio--, las pinzas de freno en gris y los elementos en fibra de carbono subrayan su vocación prestacional. En la berlina, el spoiler trasero no es solo un guiño a la competición, sino una pieza funcional que optimiza la carga aerodinámica.

Dentro de ambos vehículos, el ambiente mantiene el mismo enfoque de competitividad. Los asientos 'Racing' en Alcántara, con estructura de fibra de carbono, abrazan al conductor y al acompañante como si se tratara de un coche de carrera, así como las levas de aluminio de gran tamaño que permiten sentir al volante una mayor sensación de rendimiento.

NUEVAS EXPERIENCIAS ALFA ROMEO

Alfa Romeo ha aprovechado la cita para anunciar nuevas propuestas dirigidas a sus clientes. Entre ellas destaca una experiencia de conducción exclusiva para compradores de los modelos Quadrifoglio, que incluirá una jornada en el circuito de Varano de' Melegari junto a los instructores de la academia.

Además, la marca también ofrecerá condiciones especiales para que los nuevos clientes puedan acceder a programas de conducción avanzada, con actividades enfocadas tanto a la seguridad como al perfeccionamiento de la técnica al volante.