Alfa Romeo Junior, un SUV urbano híbrido deportivo con 145 CV de potencia y desde 30.000 euros

El Alfa Romeo Junior fue el modelo más vendido de la marca italiana en España en el pasado año con 2.323 ventas en 2025, con un crecimiento que se multiplicó casi por siete (+581%) respecto a 2024, aunque hay que tener en cuenta que este modelo, que se vende en España con motorización microhíbrida y eléctrica, empezó a comercializarse en el último trimestre de 2024.

El buen desempeño del Junior le hizo totalizar el 70,7% de todas las ventas de Alfa Romeo en el mercado nacional en el 2025, tras comercializar la marca 'deportiva' 3.284 unidades, un 15,1% más en términos interanuales.

Este Alfa Romeo Junior destaca por ser en la actualidad uno de los SUV urbanos con más carácter deportivo, lo que le da un enfoque pensado para la conducción urbana, así como para disfrutar al volante.

Además, actualmente cuenta con un precio interesante -desde 30.000 euros al contado en la variante microhíbrida (MHEV)-, antes de descuentos de la marca. Su edición eléctrica con hasta 415 km de autonomía parte desde 38.500 euros.

Aunque este modelo compite con otros con etiqueta 'ECO' como el Toyota Yaris Cross, el Renault Captur, el Hyundai Kona o el Kia Niro entre otros, su precio le hace ser una posibilidad a tener en cuenta comparado con otras marcas que compiten en el mismo segmento B.

Este B-SUV incorpora bajo el capó un motor de tres cilindros gasolina 1.2 turbo con 136 CV de potencia más dos motores eléctricos de 29 CV de potencia que hacen la suma potencial de 145 CV.

Además, este microhíbrido (MHEV por sus siglas en inglés) incorpora una batería con una capacidad de 0,89 kWh, con un sistema eléctrico de 48 voltios que le permiten moverse por la ciudad en modo "cero emisiones más del 50% del tiempo". Además, tiene etiqueta 'ECO' de la Dirección General de Tráfico.

Con un depósito de gasolina de hasta 45 litros de capacidad, este modelo es capaz de sobrepasar los 650 kilómetros en conducción mixta (urbana e interurbana). Aunque la marca homologa en torno a los 5 l/100 km de consumo promedio para el Junior, estos datos se elevan en torno a los 6,5 l/100 km tras haber probado este modelo tanto en carretera como en ciudad con más de 700 kilómetros realizados.

Además, el Junior incorpora hasta tres modos de conducción DNA que adapta el comportamiento del vehículo a través de tres configuraciones principales: 'Dynamic' (máximo rendimiento y deportividad), 'Natural' (equilibrio en las prestaciones para uso diario) y 'Advanced Efficiency' (prioriza la máxima eficiencia y autonomía).

EL 'TRILOBO' COMO PROTAGONISTA

Estéticamente hablando, el Junior es un coche que no deja indiferente, aunque puede que no guste a todo el mundo. En su frontal, destaca el 'trilobo', la clásica parrilla central en forma de trebol flanqueada por dos tomas de aire horizontales con el 'Biscione' en la misma tonalidad. Asimismo, la toma de aire debajo del paragolpes y firma luminosa de forma segmentada, le dan personalidad al frontal.

Sus laterales musculados, las luces traseras debajo de una especie de 'antifaz', el nombre de la marca escrito en cursiva en la trasera, la doble salida de escape y sus llantas de 17 pulgadas de serie en forma de trébol son otros de los aspectos que la marca busca homenajear del pasado, aunque con un toque más moderno.

INTERIOR CON 'AMBIENTE PREMIUM'

Dentro del Alfa Romeo Junior se respira un ambiente deportivo y 'premium' desde la primera variante de acabado 'Ibrida' hasta las siguientes: 'Sprint', 'TI' y 'Sport speciale' --el tope de la gama con un sobrecoste desde 4.500 euros--.

El Junior presenta una longitud de 4,17 metros de largo, una anchura de 1,78 metros, una altura de 1,53 metros y una distancia entre ejes de 2,56 metros. Pese ser un modelo compacto, quizá su espacio en los asientos traseros necesita algunos centímetros más, pero eso lo compensa con un maletero de hasta 415 litros de capacidad.

La instrumentación digital para el conductor se configura en una pantalla de 10,25 pulgadas, al igual que la del monitor central, aunque quizá su posición más baja de lo habitual comparado con otros modelos del segmento es un punto a mejorar. La gestión de la climatización se apoya con botones rápidos debajo de la pantalla central.

En la consola central se encuentra el botón de arranque del vehículo, la palanca para cambiar los modos de conducción, así como un pequeño cofre para guardar objetos.

Su volante clásico de tres radios y los asientos tipo 'bucket' --en estilo butaca para envolver al conductor--, los cuales están decorados por una fina línea roja en el centro de la banqueta que también causan impresión.

En el aspecto tecnológico, este modelo cuenta de serie con con Apple Car Play y Android Auto, el control de crucero adaptativo, los sensores de estacionamiento trasero, el reconocimiento de usuarios vulnerables en carretera o el frenado de emergencia autónomo (AEB).

Para aquellos que quieran el máximo nivel de acabado, 'Speciale' incorpora elementos exclusivos de serie como el interior 'Spiga', con asiento 'premium' eléctrico y calefactado con función masaje lumbar, pedales deportivos y umbral de puerta metálico, volante tapizado en cuero o el portón eléctrico manos libres.