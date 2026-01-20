Alfa Romeo presenta el 'nuevo' Tonale con variantes diésel y electrificadas, desde 40.150 euros

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía italiana Alfa Romeo, perteneciente al grupo Stellantis, ha lanzado en España la nueva generación de su modelo Tonale, su segundo modelo más vendido detrás de Junior en el mercado nacional, que se encuentra disponible en motorizaciones diésel y en las variantes electrificadas: híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV).

El nuevo Alfa Romeo Tonale ofrece una primera versión diésel de 130 CV de potencia con cambio automático de doble embrague, cuyo precio de partida en España es de 40.150 euros. A su vez, la versión 'Ibrida' de 175 CV de potencia y posible 'top ventas', por las características de los conductores españoles, estará disponible desde 48.800 euros.

Completa la apuesta electrificada la nueva motorización híbrida enchufable 'Ibrida Plug-In' de 270 CV que incluye de forma exclusiva la nueva tecnología de tracción total Q4 de la marca. Su precio al contado parte desde los 51.600 euros al contado.

UN 'TODOCAMINOS' MUY RENOVADO Y MÁS ATRACTIVO

Alfa Romeo ha realizado una renovación muy profunda en la actualización del nuevo Tonale, pero sin perder el "ADN alfista". La italiana ha introducido un nuevo logotipo cóncavo, inspirado en modelo icónicos como el 33 Stradale o el GT 2000. También se ha reinterpretado el característico 'trilobo' --la parrilla triangular frontal--, que ahora presenta un diseño más horizontal y aberturas adicionales que evocan a los deportivos GT y GTAm.

Las llantas también se han renovado siguiendo la misma filosofía, como puede verse en la las nuevas llantas Stile de 19 pulgadas, con un diseño fiel a la tradición, y las Fori de 20 pulgadas, con un diseño técnico y moderno, más ligeras que generación anterior.

En cuanto a la identidad de marca los emblemas Alfa Romeo delanteros y traseros han apostado por el blanco y el negro, en consonancia con la estrategia lanzada por el Junior, y las letras traseras Tonale en figuran negro en los acabados Veloce y Sport Speciale.

Como novedad, en el lanzamiento del Tonale, Alfa Romeo estrenó la serie limitada 'Sport Speciale', ofreciendo la expresión más exclusiva de este SUV, con el máximo nivel de acabados y tecnología con elementos únicos como los asientos Alcantara en blanco y negro o el degradado del salpicadero, inspirado en la serpiente gigante que se ha convertido en el 'Biscione' sinónimo de la marca.

En el catálogo de colores, Alfa Romeo incluye por primera vez las gamas Rosso Brera, el Verde Monza o el Giallo Ocre. Además, para reforzar la exclusividad de cada Tonale, se abre la posibilidad de combinar las distintas tonalidades con un techo de color negro.

INTERIOR DE ALTA COSTURA

Dentro del vehículo, el nuevo Tonale destaca por su estilo más italiano y la marca asegura haberse inspirado en la moda de Milán para elevar la calidad en los acabados de este modelo. Así, llaman la atención las nuevas terminaciones en cuero rojo y Alcántara bicolor, así como la introducción del tejido 'cannelloni' en los asientos, un guiño a la tapicería clásica de los deportivos transalpinos.

De igual forma, Alfa Romeo ha querido combinar estética y funcionalidad en la consola central del vehículo. Aunque presenta levas de aluminio fijadas en la parte trasera del volante, Alfa Romeo mantiene una esencia más 'clásica' con un selector de marchas rotatorio y un selector de modos de conducción manuales.

En el apartado tecnológico, destacan sobre el habitáculo las dos pantallas digitiales de 12,3 y 10,2 pulgadas respectivamente. Por último, en el apartado de seguridad, el SUV incorpora funciones de conducción autónoma de Nivel 2, Android Auto y Carplay, cámara de 360 grados con vista de dron y un sistema de aparcamiento semiautomático.