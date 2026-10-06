Alfa Romeo renueva sus gama completa, con una mayor oferta de personalización para todos sus modelos

Alfa Romeo - ALFA ROMEO

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo está renovando su gama, con novedades en los modelos Junior, Tonale, Giulia y Stelvio, con el objetivo de ofrecer a cada cliente "un coche que se acerque cada vez más a su forma de ser y conducir", con más posibilidades de personalización, nuevas características de diseño, tecnologías y soluciones.

"En un mercado donde la personalización y la capacidad de responder a diferentes necesidades son cada vez más importantes, el Junior, el Tonale, el Giulia y el Stelvio se actualizan respetando su propia identidad. Las versiones, motorizaciones, colores, materiales y características enriquecen la oferta y dejan más espacio para las preferencias individuales, manteniendo al tiempo los valores más auténticos de la marca", ha resumido la marca italiana.

Así, Alfa Romeo ha actualizado el Junior, sobre todo con nuevos interiores. El cambio más claro está en el habitáculo, donde toda la gama presenta nuevos paneles de puertas y tapicería suave, nuevos asientos fabricados con materiales más refinados y nuevos acabados para el salpicadero y el túnel central.

Las novedades destacadas incluyen nuevas llantas de 19", con un característico estilo de cuatro agujeros, pintura mate y acabado en diamante. La gama de llantas también se completa con las nuevas llantas de 18" con tres orificios y pintura gris.

Para completar una oferta tan extensa, una de las principales fortalezas de Junior es la gama de motorización más completa, con opciones 100% eléctrico, tracción delantera híbrida y Q4 híbrido.

ALFA ROMEO TONALE: UNA RESPUESTA A TODAS LAS NECESIDADES

Tonale también destaca la variedad de su oferta, con una amplia gama para que cada cliente pueda encontrar su propia interpretación del SUV premium C-SUV. El modelo se ofrece en diez colores, incluyendo dos tonos, diseños de siete ruedas desde 17" hasta 20" y cinco propuestas interiores diferentes.

La libertad de elección también cubre los trenes motriz, con una gama multienergía para responder a diversas necesidades de movilidad. La gama de motorización exclusivamente italiana y específica para Alfa Romeo incluye el motor híbrido 1.5 Hybrid de 175 CV con caja DCT7, el diésel 1.6 de 130 CV con DCT6 y el híbrido enchufable Q4 de 270 CV, que combinan electrificación y tracción total.

GIULIA Y STELVIO, ACTUALIZACIONES SOBRE LA ESENCIA DE ALFA ROMEO

Finalmente, Giulia y Stelvio combinan diseño italiano, equilibrio, ligereza y soluciones técnicas específicas para crear una experiencia "auténticamente Alfa Romeo". La oferta de motorización de ambos modelos en Europa ha sido confirmada, con el turbodiésel de 2,2 CV y 160 CV, combinado con transmisión automática de 8 velocidades y tracción trasera, y el turbodiésel 2,2 CV con tracción total Q4.

En cuanto a tecnología, ambos modelos ofrecen el cuadro de instrumentos digital 'telescope' de 12,3", Alfa Connect Navi de 8,8" con Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero adaptativo, cámara trasera, cargador inalámbrico y numerosos sistemas de asistencia al conductor.

Junto a estas especificaciones hay ajustes para cumplir con las últimas normativas, con nuevo software y una cámara para monitorización del conductor integrada en el pilar A.