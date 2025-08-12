Alphabet (BMW) gana 37,72 millones de euros en 2024, un 20% menos

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alphabet España, la compañía de gestión de flotas y movilidad corporativa del Grupo BMW, ha cerrado el ejercicio de 2024 con un beneficio neto de 37,72 millones de euros, lo que supone una caída de sus ganancias del 20% respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, la cifra de negocio ha aumentado en un 11% en términos interanuales, hasta los 431 millones de euros, según las cuentas del Registro Mercantil facilitadas por Informa a Europa Press.

En el pasado año, el volumen de flota de 76.800 unidades se ha visto incrementada en un 3%.

Por su parte, el beneficio antes de impuestos fue de 46,9 millones de euros, lo que representa un 25% menos con respecto al año anterior. Pese a la caída, la compañía de movilidad defiende que su beneficio se mantiene por encima de la media de los últimos cuatro años y en 2024 alcanzó una cifra de negocio récord de 450 millones de euros.

En cuanto a las perspectivas para el presente año 2025, Alphabet estima que seguirán con su tendencia al alza de los últimos años. Hasta el mes de junio, su flota total registra una nueva cifra récord, impulsada por el repunte de matriculaciones y nuevos contratos.