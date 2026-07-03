Archivo - Alpine adelanta el prototipo del futuro A110 eléctrico, que debutará en el Festival de Goodwood - ALPINE - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alpine ha presentado el A110 Future, el prototipo que anticipa la tercera generación del A110 y que realizará su estreno mundial dinámico durante el Goodwood Festival of Speed, que se celebrará entre el 9 y el 12 de julio en Reino Unido.

El fabricante francés ha explicado que el prototipo servirá como banco de pruebas de las tecnologías que incorporará la próxima generación de su deportivo, que aspira a convertirse en el primer modelo de altas prestaciones totalmente eléctrico de la marca desarrollado sobre la nueva plataforma Alpine Performance Platform (APP).

Según la compañía, esta nueva arquitectura ha sido diseñada específicamente para vehículos deportivos eléctricos y combina una estructura de aluminio con una distribución de pesos del 40% sobre el eje delantero y del 60% sobre el trasero, gracias a la disposición de dos paquetes de baterías. La plataforma emplea además una arquitectura eléctrica de 800 voltios con tecnología 'cell-to-pack', destinada a reducir el peso del conjunto y acortar los tiempos de recarga.

El sistema de propulsión incorpora un nuevo eje trasero electrificado ('e-shaft') con dos motores eléctricos integrados, inversor de carburo de silicio (SiC), suspensiones íntegramente de aluminio y nuevos sistemas de dirección y frenado, con el objetivo de mantener el comportamiento dinámico característico del A110.

El A110 Future será el principal protagonista de la mayor participación de Alpine hasta la fecha en el Goodwood Festival of Speed, donde la marca reunirá su gama actual, varios modelos históricos del A110 y los pilotos Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nina Gademan, Paul Aron y Alex Dunne, vinculados al equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y a su academia de jóvenes pilotos.

Durante el festival, Alpine exhibirá también el A290, su compacto deportivo eléctrico, y el A390, un deportivo fastback de cinco plazas con una potencia de 470 CV, además de varias generaciones del A110 y un monoplaza de Fórmula 1, que protagonizará una exhibición dinámica dentro del denominado 'Alpine Moment', previsto para la jornada inaugural del evento.

El Goodwood Festival of Speed, creado en 1993, reúne cada año a más de 600 automóviles y motocicletas históricas y de competición, además de fabricantes y pilotos internacionales, en una de las principales citas del calendario mundial del automóvil.