Alpine lanza el A390, su nuevo fastback eléctrico con 400 CV, 557 km de autonomía y desde 67.500 euros - ALPINE

BILBAO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Alpine ha presentado el nuevo A390 GT en Bilbao, su 'fastback' deportivo 100% eléctrico de cinco plazas que combina altas prestaciones, diseño y tecnología, con una potencia de hasta 400 caballos, una autonomía máxima de 557 kilómetros y con un precio de partida de 67.500 euros en España.

El modelo, que forma parte del denominado 'Dream Garage' de la compañía se convierte en el segundo modelo 100% eléctrico de la compañia y reinterpreta el ADN deportivo de la marca en clave eléctrica, pero manteniendo atributos como la agilidad, la precisión y el placer de conducción característicos del mítico Alpine A110 --el modelo con más historia en la compañía gala--.

"Somos una marca que inspira un posicionamiento premium y el cuidado de los detalles. El A390 marca una elegancia y una línea coupé pero siempre respetando las raíces de una marca con 70 años de historia", ha mostrado el director general de Alpine España, Dan García.

Entre sus principales características técnicas, el A390 incorpora un sistema de tres motores eléctricos --uno delantero y dos traseros-- que le permiten ofrecer tracción total y 400 CV de potencia y un sistema de reparto activo de par denominado Alpine Active Torque Vectoring que ofrece una sensación de ligereza, estabilidad y agilidad sin igual, pese a que al volante estamos ante un deportivo de máximas prestaciones.

No obstante, las principales innovaciones de la firma están en el volante volante deportivo calefactable y achatado, haciendo una primera referencia a la Fórmula 1. Después, dos botones de aluminio de colores, inspirados en la Fórmula 1, regulan el nivel de regeneración (botón azul rotatorio RCH, de Recargar) hasta el modo One Pedal. Cabe destacar que cuando regenera el vehículo energía, el pedal de freno hace un recorrido automático en función del nivel de frenado elegido, que facilita la deceleración sin tener que hacer un fuerte pisotón.

Igualmente, en el volante se encuentra el botón 'OV' (botón rojo OV, de Overtake) que durante 10 segundos desarrolla las máximas prestaciones del vehículo para adelantar e incluso el sonido o el diseño de las pantallas cambian cuando se pulsa el "botón de la felicidad", según expone la compañía. El A390 dispone de hasta cinco modos de conducción mediante el botón específico del volante: Save, Normal, Sport, Perso y el nuevo modo Track.

Por otro lado, la marca ha confirmado que a partir de verano, este modelo contará en España con una versión GTS que desarrollará todavía más prestaciones, en concreto 470 CV de potencia, hasta 824 Nm de par máximo y una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, con una velocidad máxima de 220 km/h.

En el apartado energético, el A390 está equipado con una batería de 89 kWh que le permite alcanzar una autonomía de hasta 557 kilómetros en ciclo WLTP. Asimismo, el vehículo admite carga rápida en corriente continua, pudiendo pasar del 15% al 80% de la batería en menos de 30 minutos, gracias a una potencia de carga de hasta 150 kW.

Además, incorpora funciones como carga bidireccional (V2G y V2L), que permiten alimentar dispositivos externos o devolver energía a la red eléctrica.

UN COCHE DE 'CARRERAS' CON LA MÁXIMA TECNOLOGÍA

El Alpine A390 GT aúna fluidez, un estilo deportivo con sus líneas clásicas e icónicas y un acogedor interior para cinco pasajeros. Sus dimensiones son realmente amplias y novedosas para un Alpine, aunque sigue siendo un vehículo compacto debido a su longitud de 4,61 m, su ancho de 1,88 m y su altura de 1,53 m, así como un maletero de 532 litros, combinando estética deportiva con mayor versatilidad para el uso diario.

Su diseño exterior es la seña de identidad de este modelo. En primer lugar por sus formas compactas y esculpidas al máximo detalle. En la parte delantera, un conjunto de triángulos iluminados, llamados 'Cosmic Dust', evocan a una cometa y cuando el conductor se acerca forma una secuencia de bienvenida. Después, su paragolpes delantero también cuenta con formas triangulares simulando a las montañas y favorecer la aerodinámica del modelo.

Después, los costados del modelo están trabajados al detalle al igual que el capó para favorecer la aerodinámica del modelo. En su parte trasera, destaca su luna trasera con forma de visera de casco. Los triángulos fragmentados enmarcan el logotipo de Alpine, retroiluminado y diseñado con letras acompañados de unas finas barras luminosas que también aparecen en el frontal del A390.

El modelo guarda pequeños detalles escondiddos con un ángulo de techo de 17 grados, unas aletas en las ruedas traseras, sus llantas de 20 o 21 pulgadas y una montaña en la envoltura a la rueda en alusión a las montañas de los Alpes franceses. Por último, un diminuto huevo de Pascua se esconde en la esquina del parabrisas: la legendaria silueta del Alpine A110.

Al subir a bordo de A390, uno se adentra en un universo deportivo que presta especial atención al confort y la calidad premium. El modelo incorpora un sistema digital con pantallas de 12,3 y 12 pulgadas, colocando la pantalla de infoentretenimiento en formato vertical que se incrusta en el salpicadero y que ofrece una mayor flexibilidad para utilizarse durante la conducción. Igualmente, Alpine ofrece una conectividad avanzada basada en los servicios de Google y un sistema de sonido desarrollado junto a la firma francesa Devialet.

El tapizado de los asientos combina cuero Alcantara y napa, asientos deportivos Alpine con perforaciones Alcantara y ajustes de calefacción y eléctricos, así como una iluminación personalizable por el conductor.

El control físico de la climatización permite a los conductores configurar la temperatura del habitáculo sin apartar la vista de la carretera a través de simples botones.

Por otro lado, este modelo francés presenta hasta seis colores de carrocería disponibles: noir profond, bleu abysse, bleu alpine vision, gris argent mercure, blanc topaze y gris tonnerre mate (oferta Atelier). Según el caso, el techo adopta el mismo color de la carrocería o contrasta con negro. Los paneles de los umbrales y los pasos de rueda son negros brillantes.

El vehículo también integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y funciones específicas orientadas a la experiencia deportiva, como modos de conducción configurables, control de lanzamiento o función de impulso para adelantamientos.