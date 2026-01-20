Alpine logra el mejor año de la marca con más de 10.900 ventas (+139%) impulsado por el A290

Alpine logra el mejor año histórico de la marca con más de 10.900 ventas (+139%) impulsado por el A290 - ALPINE

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alpine, la marca deportiva del grupo Renault, duplicó sus ventas respecto a 2024 (+139,2%) y superó por primera vez en su historia las 10.000 unidades comercializadas en todo el mundo, concretamente 10.970 matriculaciones.

La firma francesa continuó por quinto año seguido su senda de crecimiento en ventas en el segmento de alta gama gracias a su rendimiento principalmente en Europa.

En mercados clave como Francia, Alpine experimentó un aumento de sus ventas del 89,5% (5.383 unidades), en Reino Unido cuadruplicó sus registros sobre 2024 (1.742 unidades), en Alemania obtuvo un aumento del 133,5% (1.046 unidades) y en España un progreso de hasta seis veces más en sus operaciones (+544,1%) tras vender 438 vehículos.

"El año 2025 marca un hito histórico para Alpine, al superar la marca de 10.000 matriculaciones por primera vez. Este crecimiento de tres dígitos se debe al lanzamiento de nuevos modelos, en particular el A290, y al excelente trabajo de nuestros equipos centrales y locales. Nos complace dar la bienvenida a nuevos clientes, mientras que nuestro icónico A110 sigue inspirando a apasionados de toda Europa", ha expresado el director general de Alpine, Philippe Krief.

EL ALPINE A290, EL 'TOP VENTAS'

Lanzado en 2024, el Alpine A290, el primer deportivo urbano eléctrico de la marca, consiguió en 2025 un total de 8.198 unidades vendidas, representando el 75% de las ventas totales de la marca debido a sus funcionalidades para ser conducido en ciudad, pero con las prestaciones de un deportivo.

La marca con la 'A' en forma de flecha vendió 2.681 unidades del Alpine A110 en 2025, de los cuales más del 61% correspondieron a versiones de alta gama (series limitadas, GTS y acabados superiores), especifica la compañía, antes de la llegada en los próximos meses de una nueva generación en este modelo.

En los primeros meses de 2026, Alpine lanzará en sus mercados clave europeos el nuevo Alpine A390, el primer 'fastback' deportivo de cinco plazas de la marca, tras iniciar a finales del pasado año su comercialización.

"Con nuestro primer fastback deportivo de 5 plazas, el Alpine A390, continuaremos nuestra estrategia de crecimiento, siempre impulsada por la innovación, la electrificación y nuestro compromiso con el rendimiento y el placer de conducir en Europa y más allá", ha concluido Krief.

En 2025, Alpine aceleró su expansión internacional con 15 nuevos puntos de venta, alcanzando un total de 169 Alpine Store y Atelier Alpine en 25 países. La firma prevé nuevas aperturas para 2026, con el objetivo de superar los 200 puntos de venta para finales de año. Tras Barcelona en 2024 y París en 2025, llegarán nuevas aperturas en Milán y Londres.