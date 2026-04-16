Anesdor incorpora a Liux, fabricante español de urbanos eléctricos, como nuevo miembro de la asociación

Liux BIG - LIUX

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor) ha anunciado este jueves la incorporación de Liux, compañía de movilidad española que tiene como objetivo fabricar los vehículos más sostenibles del planeta, como nuevo miembro de la entidad.

Con esta adhesión, la asociación alcanza los 69 miembros, que incluyen fabricantes de vehículos, componentes, accesorios y equipamiento del ecosistema de la movilidad.

"La entrada de Liux en Anesdor refuerza la dimensión industrial de la asociación y su vinculación con la fabricación de vehículos en España, poniendo en valor el papel de la industria nacional en el desarrollo de soluciones de movilidad", ha destacado la firma.

Liux tiene previsto producir 15.000 vehículos al año a partir de 2028 en España, concretamente en su planta de Guadalajara, para lo que contará con una inversión total de 30 millones de euros durante los próximos cinco años.

El modelo que producirá es el Liux BIG, un vehículo urbano, enmarcado dentro de la categoría L7e y diseñado para responder a las necesidades reales de los consumidores más urbanitas. En los ensayos de homologación, el BIG ha logrado alcanzar 215 km de autonomía con su batería base de 15 kWh, estableciendo un récord del segmento. Estos resultados permiten anticipar que la versión de 20 kWh superará los 270 km, lo que convierte al Liux BIG en el vehículo eléctrico urbano con mayor autonomía de la categoría.

Además de su autonomía, el vehículo destaca por una dinámica de conducción ágil y una estructura diseñada bajo altos estándares de seguridad, garantizando una experiencia estable y un control total en el entorno metropolitano.

"La incorporación de Liux supone integrar en la asociación un proyecto de fabricación desarrollado en España, con una clara vocación industrial y centrado en la movilidad eléctrica. Un perfil que contribuye a reforzar el papel de la industria dentro del ecosistema de la movilidad", ha afirmado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.