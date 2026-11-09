Anice y Fecic cifran en 20,5% el seguimiento de la huelga en la industria cárnica

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MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) han cifrado en un 20,5% el seguimiento provisional de la primera jornada de huelga en la industria cárnica, una cifra que, según ambas organizaciones empresariales, se encuentra lejos del 90% anunciado por los sindicatos.

Las patronales, que aseguran haber recopilado información directa de una amplia muestra de las principales empresas del sector, han cuestionado los datos difundidos por las organizaciones sindicales y han denunciado incidentes en distintas instalaciones industriales, donde determinados piquetes habrían impedido o dificultado el acceso de trabajadores, transportistas y proveedores.

En este sentido, Anice y Fecic han defendido que el derecho a la huelga es "tan legítimo como el derecho a trabajar" y han reclamado que se garantice la libertad de elección de las plantillas, al considerar que la paralización de una fábrica no implica necesariamente que todos sus trabajadores hayan secundado el paro.

"El éxito de una huelga no se mide por las fábricas que se consiguen bloquear, sino por los trabajadores que libremente deciden secundarla", han señalado ambas organizaciones, que han instado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a proteger también el derecho de quienes desean acudir a sus puestos de trabajo.

DIFERENCIAS TERRITORIALES EN EL SEGUIMIENTO

Según el balance provisional facilitado por las patronales, la incidencia de la huelga presenta importantes diferencias entre empresas y territorios. La mayor participación se habría registrado en determinadas instalaciones de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Por su parte, en los centros empresariales consultados de Cataluña el seguimiento habría sido irregular, mientras que en Andalucía habría sido prácticamente nulo.

Anice y Fecic han criticado que los sindicatos utilicen imágenes de instalaciones paralizadas para presentar la convocatoria como un éxito generalizado y han reclamado conocer la metodología empleada para calcular el seguimiento del 90% anunciado por las organizaciones sindicales.

Asimismo, han condenado cualquier actuación intimidatoria, violenta o de sabotaje que pueda comprometer la seguridad de las personas y de las instalaciones industriales.

ALERTAN DEL RIESGO PARA EL BIENESTAR ANIMAL

Otro de los aspectos que más preocupa a las patronales es el bloqueo de camiones que transportan animales vivos hacia los mataderos, una situación que, según advierten, puede comprometer gravemente su bienestar y provocar sufrimiento innecesario.

Ambas organizaciones recuerdan que los animales no pueden permanecer indefinidamente en los vehículos a la espera de que se levanten los bloqueos y subrayan que su retorno a las explotaciones de origen no siempre resulta viable por motivos sanitarios, logísticos y de bienestar animal.

Por ello, han apelado a la responsabilidad de los participantes en las movilizaciones para evitar situaciones que puedan poner en peligro a los animales y han recordado que el cumplimiento de las obligaciones en materia de bienestar animal debe mantenerse también durante el ejercicio del derecho de huelga.

LAS PATRONALES CUESTIONAN EL TRASFONDO DE LA CONVOCATORIA

Además, Anice y Fecic consideran que la huelga en la industria cárnica está vinculada a una estrategia de movilización política, especialmente por su coincidencia con la huelga general prevista para el próximo miércoles 11 de noviembre.

A juicio de ambas organizaciones, la prolongación del conflicto supone un perjuicio económico para las propias plantillas, ya que cada jornada de paro puede representar para numerosos trabajadores una pérdida salarial superior a los 100 euros, que podría superar los 500 euros en el conjunto de las cinco jornadas convocadas.

Además, han advertido de que el conflicto está retrasando la actualización de los salarios correspondientes a 2026.

En relación con la negociación colectiva, las patronales han recordado que el pasado viernes 6 de noviembre trasladaron una nueva propuesta para intentar evitar la huelga.

La oferta contempla un incremento salarial del 4% para 2026, con una cláusula de revisión sin tope, así como subidas del 2,5% en 2027 y del 2% en 2028 y 2029. Para estos tres últimos ejercicios también se plantean mecanismos de revisión salarial de hasta el 2,5% anual.

La propuesta incluye, además, ampliar la vigencia del convenio colectivo hasta 2029, reducir cuatro horas la jornada laboral anual en ese último ejercicio e incrementar de diez a quince horas el permiso para acompañamiento médico. Las organizaciones empresariales aseguran que también han renunciado a sus pretensiones de ampliar la flexibilidad laboral.

"Hemos puesto sobre la mesa incrementos salariales, mecanismos de revisión, reducción de jornada y mejoras en los permisos", han defendido Anice y Fecic, que consideran que han realizado un esfuerzo importante para evitar la convocatoria.

UN SECTOR CONDICIONADO POR LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

Las patronales han enmarcado el conflicto en un contexto económico complejo para la industria cárnica, marcado por los márgenes empresariales ajustados y una creciente incertidumbre.

La situación resulta especialmente preocupante en el sector porcino por las consecuencias de la peste porcina africana (PPA), que están agravando las dificultades comerciales y productivas y que ya han provocado la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en algunas instalaciones industriales.

Pese a este escenario, Anice y Fecic han defendido que el convenio colectivo ha permitido históricamente proteger el poder adquisitivo de las categorías salariales inferiores. En concreto, sostienen que los incrementos registrados entre 2005 y 2025 en una de las categorías analizadas han superado la inflación acumulada.

Asimismo, han destacado que la jornada anual pactada para 2025 se sitúa en 1.748 horas, por debajo de otros convenios industriales de referencia, aunque reconocen que existen diferencias en el cómputo de las pausas.

Por último, ambas organizaciones han reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo que permita aplicar las mejoras salariales y laborales planteadas y han reclamado a las direcciones sindicales que retomen la negociación para evitar que el conflicto siga perjudicando a los trabajadores y a la competitividad de la industria cárnica española.