Arval adapta sus servicios tras la pandemia y ofrecerá bicicletas eléctricas en renting

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa de movilidad y renting Arval ha adaptado su oferta de servicios para afrontar la crisis del coronavirus y dar más flexibilidad y seguridad sanitaria a sus clientes, por lo que, entre otras iniciativas, ofrecerá bicicletas eléctricas en renting.

En este sentido, el director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Arval, Manuel Orejas, ha subrayado que su compañía no ha detenido su actividad durante la pandemia y ha trabajado para proteger a sus clientes, proveedores y empleados.

"Hemos dado una respuesta personalizada a nuestros clientes. Ha habido extensiones de contratos y las seguirá habiendo, así reduces el coste de flota al alargar la duración. Arval intenta estar lo más cerca del cliente, escucharlos y darles soluciones a su medida", ha indicado Orejas.

Por todo ello, la compañía de servicios de movilidad ha lanzado 'The Journey Goes On', una oferta diseñada para el periodo posterior al bloqueo para apoyar a sus clientes que están lidiando con las consecuencias de la pandemia.

"Lo que tenemos claro es que la movilidad no va a ser la misma tras la pandemia. El transporte público, que suponía un 43% de los desplazamientos al trabajo, va a experimentar un descenso de ocupación. Según un estudio, el 20% de las personas abandonarán el transporte público para ir en coche privado. Y se va a incrementar el uso de la bici eléctrica, que actualmente no llegaba al 1% de la movilidad 'in itinere' y esperamos que llegue al 5%", ha indicado Orejas.

Por ello, desde la firma indican que 'The Journey Goes On' ofrecerá vehículos de entrega inmediata puerta a puerta y también renting de bicis eléctricas y vehículos de 'car sharing' adaptados a las políticas actuales.

"Vamos a ofrecer eBikes en renting con todos los servicios: desde la entrega a domicilio al mantenimiento. Y será un contrato anual, con un plazo de 2-3 años, que es el modelo de negocio en el que nos sentimos cómodos", ha destacado Arval, que también tomará medidas de higienización de los vehículos para dar seguridad a sus clientes y trabajadores.