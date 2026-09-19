Así se conduce el Geely Starray EM-i: un SUV híbrido enchufable de 262 CV y más de 1.000 km de autonomía

Geely Starray, un SUV híbrido enchufable pensado para la ciudad y carretera, desde 33.490 euros - GEELY/EP

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Geely Starray EM-i quiere hacerse un hueco en el competitivo mercado de los SUV híbridos enchufables, una tecnología que permite circular buena parte del día como un eléctrico sin renunciar a la autonomía de un vehículo de combustión.

Starray EM-i combina un motor eléctrico de 218 CV con un propulsor de gasolina 1.5 de cuatro cilindros y 100 CV, para alcanzar una potencia conjunta de 262 CV.

Al ponerse en marcha, el Starray EM-i prioriza el funcionamiento eléctrico dentro de sus tres modos de conducción (eléctrico, híbrido y potencia). En ciudad, esta configuración permite aprovechar la autonomía eléctrica disponible y desplazarse sin recurrir al motor de gasolina.

El modelo puede equipar una batería de 18,4 o 29,8 kWh, dependiendo del acabado. Con la de mayor capacidad, la autonomía eléctrica homologada en ciclo combinado WLTP alcanza los 136 kilómetros. Durante la prueba realizada, conduciendo exclusivamente con el modo eléctrico, éstas cifras se reducen a los 100 kilómetros en una conducción más interurbana, aunque son cifras que permiten una movilidad diaria totalmente sostenible.

262 CV PARA SALIR A CARRETERA

En carretera, el motor eléctrico trabaja junto al propulsor de gasolina 1.5 de cuatro cilindros. El resultado son 262 CV de potencia combinada, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 8 segundos, o 8,2 segundos con la batería de mayor capacidad, mientras que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 170 km/h.

A destacar que la compañía homologa 5,5 l/100 km de gasolina una vez la batería se ha desgastado, datos que en la prueba realizada se cumplen siempre que la conducción sea en zonas interurbanas o por ciudad, ya que si no, el consumo exclusivamente en autovía se eleva en momento por encima de 7,3-7,5 l/100 kilómetros. No obstante, no son cifras desorbitadas para un modelo que supera los 1.700 kilos en vacío.

En cuanto a la conducción, la entrega de potencia es progresiva y, al mismo tiempo, contundente cuando se solicita una mayor respuesta en comparativa con otros híbridos enchufables que tienen un pequeño impás entre el motor eléctrico y de combustión.

El modo 'Power' concentra esa respuesta cuando el conductor necesita una aceleración más rápida, mientras que el 'sistema híbrido' se encarga de gestionar automáticamente la combinación de los motores en función de las necesidades del trayecto.

Más allá de las cifras de potencia, uno de los aspectos que Geely pone especialmente de relieve es el trabajo realizado sobre el chasis. El Starray EM-i incorpora una suspensión trasera independiente de cuatro brazos y el sistema de control de tracción G-TCS, capaz de ajustar el par del motor eléctrico en función de las condiciones de adherencia. Esto se traduce en una conducción estable a la par que confortable, si se tienen que hacer bastante kilómetros en carretera.

MÁS DE 1.000 KILÓMETROS SIN PARAR

Uno de los argumentos más importantes del Starray EM-i aparece cuando se combinan ambos sistemas de propulsión. Con la batería de 29,8 kWh, la autonomía combinada alcanza los 1.055 kilómetros, mientras que con la batería de 18,4 kWh se sitúa en 1.002 kilómetros.

En definitiva, su autonomía eléctrica puede ayudar a conseguir un importante ahorro en el día a día, pero su amplia autonomía de combustión permite realizar muchos kilómetros al volante para aquellos que todavía no confían en un modelo 100% eléctrico en largos trayectos.

El sistema permite además recarga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, con la posibilidad de pasar del 30% al 80% de capacidad en unos 16 minutos en condiciones óptimas. Con un cargador de 50 kW utilizado durante la prueba, el tiempo empleado para completar la batería agotado al 100% fue de alrededor 40 minutos.

En cuanto al consumo, Geely declara una media combinada de 6 l/100 km, mientras que la cifra homologada WLTP se reduce hasta 1,4 l/100 km cuando se aprovecha al máximo la capacidad eléctrica del vehículo. Esta última cifra, como ocurre con cualquier PHEV, depende directamente del nivel de carga y del uso que se haga de la batería.

Entre sus elementos tecnológicos destaca también la arquitectura Cell to Body (CTB), que integra directamente la batería en el chasis y busca aportar mayor rigidez estructural, aprovechar mejor el espacio y mejorar la gestión térmica.

En materia de seguridad, el SUV incorpora desde el acabado de acceso sistemas ADAS como el frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo y la monitorización del conductor. El interior completa la propuesta con una pantalla central de 15,4 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, mientras que las versiones superiores incorporan elementos como asientos delanteros calefactados con función de masaje de ocho puntos, techo panorámico, portón eléctrico y equipo de sonido premium.

DESDE 25.215 EUROS CON PLAN AUTO+

El Geely Starray EM-i se comercializa en España con tres acabados: PRO, PRO+ y MAX+. El primero utiliza la batería de 18,4 kWh, mientras que los dos superiores incorporan la de 29,8 kWh.

El precio de tarifa recomendado parte de 33.490 euros para el acabado PRO, aunque con las campañas promocionales y el Plan Auto+ el precio de lanzamiento se sitúa desde 25.215 euros, impuestos incluidos. Por su parte el Starray EM-i PRO+ sale al mercado a partir de 36.490 euros y el Starray EM-i MAX+ desde 38.490 euros.

Todas las versiones incluyen el programa Geely Care+, con ocho años o 200.000 kilómetros de garantía para el vehículo y la batería.