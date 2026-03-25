Así es el Lepas L4, el tercer modelo que traerá Lepas a España este 2026, en versión eléctrica e híbrida enchufable

Lepas L4 - LEPAS

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma asiática Lepas comenzará a vender en España este mismo año el Lepas L4, un nuevo SUV urbano que se convertirá en el tercer modelo que ofrezca la compañía en el país, en este caso en versión eléctrica e híbrida enchufable, junto a los L8 y L6, que también llegarán en este 2026.

La marca perteneciente al Grupo Chery ha concebido el L4 para "una nueva generación de usuarios que entiende la movilidad como parte de su estilo de vida", en un equilibrio en la búsqueda entre practicidad y diseño.

Con 4.420 mm de longitud (4.406 mm en la versión PHEV) y 2.700 mm de batalla, el LEPAS L4 combina proporciones equilibradas para la movilidad urbana y los desplazamientos cotidianos, junto a un interior de última generación que prioriza la usabilidad y la tecnología.

"Bajo el concepto 'Always Freedom', el modelo ofrece una experiencia de conducción ligera, intuitiva y adaptada al día a día, pensada para quienes valoran la sencillez bien ejecutada, la tecnología útil y el bienestar a bordo", expresa la marca, que todavía no ha comenzado a vender sus modelos en España.

Desarrollado sobre la plataforma inteligente LEX, el LEPAS L4 integra electrificación, conectividad y experiencia de conducción en una arquitectura común, flexible y preparada para evolucionar, con capacidad para incorporar distintos sistemas de propulsión.

En términos de diseño, el modelo adopta el lenguaje "Leopard Aesthetics", reinterpretado para un entorno urbano. La carrocería introduce líneas fluidas y proporciones equilibradas, con especial protagonismo del diseño bitono. Elementos como la firma lumínica con pupila vertical y las luces diurnas en forma de "V" consolidan una identidad reconocible dentro de la gama.

CABINA INTERIOR ENVOLVENTE

En el interior, el L4 cuenta con una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas, con diseño en cascada. El concepto de cabina envolvente, junto con materiales sostenibles, ha sido diseñado para crear una sensación de calidad cercana, alineada con una nueva interpretación de la elegancia, más natural y accesible.

Los asientos traseros abatibles casi en plano, un maletero funcional y 31 soluciones de almacenamiento aportan la versatilidad necesaria para adaptarse con naturalidad al día a día, mientras que el sistema de infoentretenimiento intuitivo, con pantalla central de 13,2 pulgadas, refuerza una experiencia a bordo conectada, fluida y fácil de usar.

En el apartado tecnológico, el modelo incorpora un sistema basado en un chip inteligente de alto rendimiento, que gestiona 17 funciones de asistencia a la conducción y 14 sistemas de seguridad activa. A ello se suman soluciones como la interacción por voz multimodal o la carga inalámbrica rápida de 50W,

"Estas soluciones permiten una experiencia tecnológica fluida, intuitiva y no intrusiva, pensada para acompañar al usuario sin complejidad", destaca la firma.