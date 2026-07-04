Así es el Tesla Model 3, el eléctrico más vendido en España por su relación calidad-precio y autonomía

Tesla Model 3, el eléctrico más vendido en España por su eficiencia y precio, desde 36.990 euros- TESLA

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3 lleva siendo el eléctrico más comprado en España desde el año 2021 --salvo 2023 cuando el Model Y superó al Model 3-- y aspira un año más a este 'premio' tras ocupar la primera plaza en el listado de ventas de vehículos eléctricos en España con 5.763 matriculaciones en el primer semestre, con un crecimiento del 41% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Tesla mantiene al Model 3 como uno de los pilares de su gama en Europa y España, donde la versión de acceso, denominada Tracción Trasera, se posiciona como una de las principales puertas de entrada al mercado eléctrico con un precio desde 36.990 euros al contado (sin aplicarse ayudas del Plan Auto+).

El principal motivo de su éxito está en el precio. La firma norteamericana lleva aplicando rebajas de precios en sus modelos desde el año 2023, aunque desde finales del año pasado puso en el mercado la versión ecónomica 'Standard' para Model 3 (también lo hizo para Model Y).

La berlina eléctrica de 4,72 metros de longitud se comercializa en España con distintas variantes mecánicas, que abarcan desde la versión de acceso con un único motor trasero hasta la deportiva Performance con dos motores y tracción integral (desde 57.490 euros), mientras existen las configuraciones intermedias con autonomía extendida de 770 y 660 kilómetros de autonomía desde 44.990 y 48.990 euros --configuración tracción total--.

VERSIÓN STANDARD: HASTA 534 KM DE AUTONOMÍA Y CONSUMOS SIN RIVAL

El Model 3 'Standard' con tracción trasera monta un motor trasero de 208 kW (283 CV de potencia) que desarrolla sobre el eje posterior una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora.

Esta versión homologa una autonomía WLTP de hasta 534 kilómetros y un consumo energético de 13 kWh/100 km, situándose entre los vehículos eléctricos más eficientes de su categoría y del mercado. Durante la prueba realizada, en una conducción de 400 kilómetros por carretera, el consumo homologado siguiendo velocidades legales rebajó el consumo a los 12,5 kWh/100 kilómetros.

En marcha, el Tesla Model 3 destaca por un comportamiento equilibrado que combina una conducción ágil con un elevado nivel de confort. La puesta a punto de la suspensión, revisada en la última actualización del modelo, mejora la absorción de las irregularidades del firme y reduce los balanceos de la carrocería, ofreciendo una marcha más refinada.

A ello se suma una dirección precisa y directa, un centro de gravedad muy bajo gracias a la ubicación de la batería en el piso del vehículo y una entrega instantánea del par motor, que facilita las maniobras y proporciona aceleraciones progresivas y lineales.

Además, admite cargas rápidas de hasta 175 kW en la red Supercharger de Tesla, permitiendo recuperar hasta 270 kilómetros de autonomía en 15 minutos y realizar una carga completa en poco mas de media hora. Igualmente, puede alcanzar los 22 kW en corriente alterna a través de los cargadores domésticos 'Wall Connector' de la compañía (precio extra de 535 euros) que ofrece hasta 70 kilómetros de autonomía a la hora.

INTERIOR TECNOLÓGICO, MINIMALISTA Y NO AL GUSTO DE TODOS

El habitáculo del Model 3 mantiene la filosofía minimalista característica de Tesla. Toda la información del vehículo se concentra en una pantalla táctil central de 15,4 pulgadas desde la que se gestionan la climatización, navegación, multimedia y funciones de conducción.

A destacar la velocidad de reacción de la pantalla y pese a que todos los accesos del vehículo se encuentran aquí, hasta las propias marchas, es bastante intuitiva una vez has conducido el vehículo unos días.

Las versiones superiores incorporan además una pantalla trasera de 8 pulgadas para los pasajeros de la segunda fila, desde la que pueden controlar funciones de climatización y entretenimiento.

Tras la última actualización del modelo, Tesla ha introducido mejoras en materiales, aislamiento acústico, asientos y calidad percibida, además de incorporar asientos ventilados.

Por su parte, el Model 3 tiene una capacidad de carga de hasta 682 litros repartido entre un compartimento delantero ('frunk') de 88 litros debajo del capó para alojar los cables de carga o pequeños elementos y un maletero trasero de 594 litros que ofrecen una capacidad casi superior a modelos de su segmento.

En el exterior, la berlina eléctrica presenta una carrocería de líneas más afiladas tras su última actualización, con nuevos grupos ópticos delanteros y traseros y mejoras aerodinámicas destinadas a incrementar la eficiencia energética. La gama monta llantas 18 pulgadas de serie y hasta 20 pulgadas según la versión.

Por último, todas las versiones cuentan con una garantía general de cuatro años o 80.000 kilómetros, mientras que la batería y la unidad motriz disponen de una cobertura de ocho años, con límites de kilometraje que alcanzan hasta 192.000 kilómetros en las variantes de mayor capacidad.