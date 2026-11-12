Las asistencias en carretera en el corredor hacia Andalucía aumentan un 15% tras el accidente en Urda - RACE

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las asistencias en carretera prestadas por el Real Automóvil Club de España (RACE) a sus socios en Ciudad Real, Córdoba, Jaén y Sevilla aumentaron conjuntamente un 15,3% durante las dos semanas posteriores al accidente ferroviario de Urda (Toledo), frente al descenso del 5,4% registrado en el conjunto del territorio nacional en el mismo periodo.

Según un análisis entre el 28 de octubre y 9 de noviembre por parte de la organización, esta diferencia de 20,7 puntos porcentuales respecto a la media de España refleja una mayor actividad asistencial en el corredor sur que apunta a un incremento de los desplazamientos en vehículo privado tras la interrupción del servicio ferroviario entre el centro peninsular y Andalucía.

El estudio compara la actividad registrada entre el 28 de octubre y el 9 de noviembre de 2026 con los 13 días inmediatamente anteriores -del 15 al 27 de octubre-, dos periodos que engloban desplazamientos asociados a festivos y puentes.

REPUNTE DEL 200% EN EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS

El mayor volumen de incidencias se concentró durante la operación salida del puente de Todos los Santos. En concreto, el viernes 30 de octubre las asistencias atendidas por el RACE en estas cuatro provincias se dispararon un 200% en comparación con el viernes 31 de octubre de 2025, fecha equivalente del puente del año anterior.

Por territorios, el comportamiento dentro del corredor analizado fue desigual, siendo Ciudad Real la provincia que experimentó el mayor repunte de asistencias en carretera, con un incremento del 52,4%.

A continuación se situaron Jaén, con una subida del 30,4%, y Sevilla, donde el aumento fue más moderado al situarse en el 17,1%.