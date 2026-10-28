Aston Martin recorta un 8% sus pérdidas hasta septiembre y eleva su facturación un 38%

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aston Martin ha recortado un 8% sus pérdidas en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2025, hasta situar sus 'números rojos' en 231 millones de libras esterlinas (274,89 millones de euros), según ha informado este miércoles.

No obstante, los ingresos crecieron un 38% en términos interanuales, hasta superar las 1.017 millones de libras esterlinas (1.210,23 millones de euros), gracias a un incremento del volumen de ventas del 12%, hasta sumar 3.762 unidades.

Por mercados, las entregas crecieron en todas las regiones, con especial relevancia en Reino Unido y América, donde se dieron incrementos de dos dígitos, del 17% y 22%, respectivamente. A su vez, en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África, su segundo mayor mercado, el volumen de ventas aumentó un 6%.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ajustado se ha situado en negativo, en 133 millones de libras esterlinas (158,27 millones de euros), lo que supone una mejora del 22% respecto a la cifra también negativa de 172 millones de libras esterlinas (204,68 millones de euros).

"Nuestro desempeño en lo que va del año 2026 demuestra un progreso tangible y constante hacia la transformación financiera de Aston Martin. Esperamos que este impulso continúe en el cuarto trimestre y más allá, en línea con nuestras previsiones y perspectivas para todo el año 2026, que se mantienen sin cambios", ha afirmado el consejero delegado de Aston Martin, Adrian Hallmark.

En este contexto, Aston Martin mantiene sin cambios sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico y geopolítico general. La firma sigue esperando lograr una mejora sustancial en el desempeño financiero del año fiscal 2026, impulsada por una mejor combinación de productos y los beneficios del programa de transformación en curso y el enfoque disciplinado de las operaciones.

TERCER TRIMESTRE

En lo que se refiere al tercer trimestre, Aston Martin ha recortado sus pérdidas en un 31%, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 111 millones de libras esterlinas (132,09 millones de euros), mientras que la facturación ha crecido un 36% interanual.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ajustado ha sido negativo, de 24,9 millones de libras esterlinas (29,63 millones de euros), lo que supone reducir la cifra respecto al año anterior en un 50,6%.