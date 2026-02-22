Audi A3 Allstreet PHEV, un 'crossover' premium con 138 km de autonomía eléctrica y desde 49.000 euros - AUDI

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Audi A3 Allstreet llegó al mercado español bajo la variante híbrida enchufable (PHEV) a principios de 2025 --junto a sus variantes 'Sportaback' y 'Sedan'-- que le permiten ser una de las opciones con más autonomía eléctrica del segmento C, hasta 138 kilómetros en ciclo combinado WLTP y con un precio de partida en el mercado español desde 49.000 euros (52.880 euros en el acabado 'Genuine').

Bajo el capó de este modelo PHEV se dispone en primer lugar de una batería con una capacidad bruta de 25,7 kWh (19,7 kWh netos), un motor eléctrico de 85 kW (116 CV) junto con un motor de gasolina TSFIe de 1.5 litros que rinde a 110 kW (150 CV) de potencia. En total, el rendimiento combinado del A3 Allstreet es de 150 kW (204 CV) y un par motor de 350 Nm.

En cuanto a sus prestaciones pisando el acelerador, avanza de cero a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una punta de velocidad más que considerable de 225 km/h. Eso sí, con el modo 'EV', la velocidad máxima llega hasta 140 km/h.

CONDUCCIÓN Y EXPERIENCIA AL VOLANTE

Al volante, el conductor puede dar prioridad a la conducción eléctrica o híbrida, bien si se activa el modo 'EV' o 'Auto Hybrid' en la consola central o desde la pantalla multimedia. Este segundo modo motor utiliza la energía eléctrica a baja velocidad y usa el motor de combustión TSFI una vez se alcanzan mayores revoluciones, ya sea de forma solitaria o de manera híbrida.

Además, el usuario puede elegir el mantener la carga de batería eléctrica a un nivel constante siempre que quiera reservar algo de energía.

Otra ventaja de este sistema es que, al levantar el pie del acelerador, dependiendo de la situación, el vehículo puede avanzar por inercia con ambos motores apagados o activar el motor eléctrico para recuperar energía.

Por otro lado, la compañía alemana homologa un consumo de 0,3 l/100 km y 13 kWh/100 kilómetros en un consumo combinado. No obstante, en un recorrido por carretera de unos 300 kilómetros por carretera (a velocidad reglamentaria de la DGT) el consumo se eleva en torno a los 4 l/100 km y un gasto en la batería de unos 15-16 kWh/100 km.

Si la batería está descargada, Audi afirma que el consumo combinado de combustible es de 5,3 l/100 km, y en carretera se eleva a cifras cercanas a los 7 l/100 km.

Por otro lado, este modelo equipa un depósito de gasolina de 40 litros que permiten una autonomía máxima eléctrica en torno a los 680-700 litros. Este modelo en una conducción mixta entre entornos urbanos e interurbanos puede superar los 800 kilómetros totales.

En cuanto a los tiempos de recarga, el A3 Allstreet TFSIe admite una potencia de carga de hasta 50 kW en corriente continua, lo que significa que la batería al 10% puede recargarse hasta el 80% en torno a los 30 minutos.

Igualmente, en caso de realizar una recarga en corriente alterna, este modelo contempla una potencia de hasta 11 kW, con un proceso de carga que se alarga hasta las 2 horas y media. El cable de carga a domicilio que es necesario para este segundo tipo de carga se incluye de serie.

UN MODELO RENOVADO CENTRADO EN LA CALIDAD PARA EL CONDUCTOR

Audi ha incorporado también en su variante 'Allstreet' el rediseño que transformó la familia A3 con la nueva parrilla 'singleframe' ocupando prácticamente todo el frontal del vehículo con detalles en negro, escondiendo de día los aros de Audi y acompañado de unas entradas de aire mínimas.

En cuanto a los tonalidades de color configurables, parte de serie el rojo progressive, aunque de manera opcional se puede adquirir en negro mito, azul Navarra, blanco glaciar, gris Manhattan, verde distrito y el amarillo pitón usado en esta prueba.

El habitáculo mantiene el estilo moderno y limpio típico de Audi. En esta unidad, los asientos deportivos S line combinan microfibra dinámica y cuero sintético, con ajustes eléctricos, memoria y calefacción. Son cómodos incluso tras varias horas de conducción. No obstante, la variante tope de gama 'Genuine' incorpora algunos detalles específicos a este modelo sobre la variante de serie 'Advance' como la apertura eléctrica del maletero que alberga 280 litros de almacenamiento.

El puesto de conducción está dominado por dos pantallas digitales: el Audi virtual cockpit de 12,3 pulgadas y la pantalla central de 10,1 pulgadas. Audi mantiene los mandos físicos para el climatizador y en la consola central se gestionan los mapas motor, la selección de marchas y alberga un pequeño cofre para almacenamiento. Por último, los asientos son reclinables electrónicamente y calefactables en los asientos delanteros.