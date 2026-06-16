Audi abre los pedidos del nuevo A6 Allroad, disponible en España desde 88.450 euros

Audi A6 Allroad - Audi

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Audi abrirá esta semana los pedidos del nuevo A6 Allroad, la quinta generación de su SUV más polivalente, que estará disponible por primera vez con tecnología híbrida enchufable (PHEV) en los concesionarios españoles desde este próximo otoño, con un precio base de 88.450 euros.

Todos los motores del A6 allroad están electrificados e incorporan de serie la tracción integral quattro, para combinar rendimiento y eficiencia. En el A6 allroad e-hybrid un motor de gasolina de cuatro cilindros y dos litros que desarrolla 185 kW y un motor eléctrico de 105 kW proporcionan una potencia de sistema de 270 kW (367 CV) y un par máximo de sistema de 500 Nm. La batería de alto voltaje (25,9 kWh brutos; 20,7 kWh netos) permite hasta 95 km de conducción totalmente eléctrica según el ciclo combinado WLTP.

La batería se carga con corriente alterna (CA) a una potencia de hasta 11 kW; una carga completa tarda unas dos horas y media. El frenado regenerativo se puede ajustar en varios niveles, y el conductor puede elegir entre los modos de funcionamiento EV e híbrido; además, se puede seleccionar un nivel de carga de batería deseado a través del MMI.

En el motor diésel V6 de tres litros con 220 kW (299 CV) y 580 Nm de par, Audi combina tres componentes electrificados: la tecnología MHEV plus con alternador-motor de arranque por correa, un generador del sistema de propulsión que aporta hasta 18 kW (24 CV) de potencia adicional y un compresor eléctrico para una respuesta directa y rápida. "Como resultado, el V6 TDI ofrece una poderosa respuesta en cualquier situación de conducción, ya sea al arrancar, al acelerar, al adelantar y circulando por autopista", destaca la marca.

Por primera vez, el Audi A6 allroad se ha desarrollado con una carrocería ensanchada. Con 11 centímetros más de anchura que el A6 Avant, grandes llantas de aleación y los característicos elementos de diseño allroad, el vehículo tiene una apariencia inconfundible. Mientras que la parte superior de la carrocería transmite deportividad y elegancia, la parte inferior revela su personalidad robusta y práctica.

El aumento de 34 milímetros de la altura libre al suelo en comparación con el A6 Avant, junto con la suspensión neumática adaptativa específica de serie, la dirección en las cuatro ruedas optimizada y los neumáticos más anchos, este modelo garantiza una conducción segura en cualquier terreno.

Con un rango de ajuste de 55 milímetros, la suspensión neumática adaptativa ofrece un amplio espectro de capacidades todoterreno, así como una experiencia de conducción dinámica y cómoda. A ello contribuye la dirección progresiva con un montaje más rígido en el chasis, que responde de forma más directa y proporciona mayor sensación de contacto con la carretera.

La dirección en las cuatro ruedas lo hace aún más notable, al mejorar la maniobrabilidad y la agilidad a bajas velocidades girando las ruedas traseras hasta cinco grados en dirección opuesta a las delanteras. A velocidades moderadas y superiores, las ruedas traseras giran hasta dos grados en la misma dirección que las delanteras, lo que aumenta la estabilidad y la precisión de la dirección.

HABITÁCULO DE GRAN CONFORT

El A6 Allroad destaca por un habitáculo que ofrece un alto nivel de confort, una experiencia de usuario digital y mucho margen para la personalización. Esto se aplica tanto a la iluminación como al equipamiento. El elemento central es el Audi MMI panoramic display, que cuenta con el Audi virtual cockpit y una pantalla táctil de 36,8 cm (14,5 pulgadas), complementada con una pantalla de 27,7 cm (10,9 pulgadas) para el acompañante.

Los faros Matrix LED digitales, también de serie, pueden personalizarse a través de la pantalla central: hay ocho patrones de luces diurnas digitales, y la iluminación de las luces traseras cambia en sincronía con ellos. Los faros delanteros pueden proyectar sobre la carretera la luz de carril y de orientación, así como una advertencia de firme resbaladizo gracias a su módulo micro-LED; por otro lado, las luces traseras OLED digitales 2.0 aumentan la seguridad vial al comunicarse con el entorno.

Además de un excelente aislamiento acústico, numerosas características de confort mejoran la experiencia a bordo, incluyendo asientos multicontorno con funciones de ventilación y masaje, climatizador automático de cuatro zonas y el air quality package para el control de la calidad del aire. El techo panorámico de cristal de opacidad regulable también ofrece la posibilidad de elegir entre un habitáculo luminoso o una eficaz protección.

En cuanto a espacio, la firma destaca que los asientos traseros ajustables, la mayor capacidad de remolque del V6 TDI en comparación con el A6 Avant y los rieles de techo con el accesorio portaequipajes opcional convierten al A6 allroad "en el compañero ideal para los viajes y las actividades al aire libre".