Audi lanza el Nuvolari, su primer superdeportivo híbrido de altas prestaciones con 1.001 CV de potencia - AUDI

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Audi ha presentado el Nuvolari, el primer superdeportivo híbrido de altas prestaciones de su historia, con una potencia combinada de 1.001 CV y una velocidad máxima superior a los 350 kilómetros por hora, convirtiéndose en el vehículo de producción más potente y rápido fabricado hasta la fecha por la marca alemana.

La producción estará limitada a 499 unidades y las primeras entregas están previstas para el primer semestre de 2027.

La compañía enmarca este lanzamiento dentro de su estrategia de transformación tecnológica y de reposicionamiento en el segmento de vehículos de altas prestaciones. Además, buscará competir en un mercado que quiere volver a ponerse de moda con el nuevo y polémico Ferrari Luce o el recientemente lanzado Mercedes-AMG GT 4.

"Con el Audi Nuvolari, estamos acelerando el progreso tecnológico. Demuestra lo que es posible cuando nos centramos en la tecnología, el rendimiento y la ejecución a través del trabajo en equipo, y cuando logramos avances juntos", ha expresado el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner.

El directivo aseguró esta semana que el modelo representa una nueva etapa para la firma y ejemplifica su apuesta por la innovación, el rendimiento y el trabajo conjunto de sus equipos.

El Nuvolari combina un motor V8 biturbo de cuatro litros y 800 CV con tres motores eléctricos de flujo axial, alcanzando una potencia total de 736 kW (1.001 CV). Gracias a esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos.

Entre las principales innovaciones del modelo destaca el sistema quattro predictive ride, una evolución de la tracción integral de Audi que analiza en tiempo real parámetros como la dirección, la aceleración, la adherencia o la guiñada del vehículo para anticipar pérdidas de tracción y ajustar de forma preventiva la distribución del par, la actuación de los frenos y la carga aerodinámica.

Asimismo, el superdeportivo incorpora una aerodinámica activa inspirada en la Fórmula 1, con un alerón trasero adaptativo capaz de modificar automáticamente la carga aerodinámica según las condiciones de conducción. En su configuración de máxima carga genera más de 400 kilogramos de apoyo aerodinámico, mientras que también integra un sistema DRS similar al utilizado en la máxima categoría del automovilismo.

La estructura del vehículo se basa en una evolución del Audi Space Frame combinada con un exterior fabricado mayoritariamente en polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP), una solución que busca reducir peso y aumentar la rigidez estructural. La marca ha recurrido a procesos de fabricación derivados de la competición, incluyendo tecnologías utilizadas en la Fórmula 1.

En el apartado dinámico, Audi también ha desarrollado un sistema de frenado "brake-by-wire" con discos Audi Ceramic Pro derivados de la experiencia en competición. Según la compañía, el conjunto es capaz de soportar cargas extremas de desaceleración y combina la recuperación de energía eléctrica con la frenada hidráulica para optimizar el rendimiento.

El diseño exterior estrena la nueva filosofía estética de la marca, con una silueta de motor central, superficies tensas y una integración funcional de los elementos aerodinámicos. El color Titanium, empleado también en proyectos recientes de Audi y en su monoplaza de Fórmula 1, se convierte en la tonalidad de referencia del modelo.

En el interior, el fabricante apuesta por una arquitectura minimalista centrada en el conductor, con controles simplificados, materiales ligeros y una interfaz diseñada para priorizar la información esencial durante la conducción.