Audi presenta su nuevo Q3 e-hybrid, la versión enchufable de su 'top' ventas mundial, desde 56.120 euros

JEREZ DE LA FRONTERA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Audi ha presentado en España la tercera generación de su Audi Q3 en España, su modelo más vendido en el país en 2024, con más de 11.000 entregas, y su edición más comercializada a nivel mundial, con 2,7 millones de ventas desde su llegada al mercado de la automoción en 2011.

Tras lanzar este verano su tercer rediseño, ahora este modelo por primera vez se une a la familia 'e-hybrid' para convertirse en un modelo de múltiple motorización: diésel, gasolina, semihíbrido-gasolina y desde ahora híbrido enchufable.

La versión híbrida enchufable (PHEV por sus siglas en inglés) está concebida para recorrer largas distancias sin necesidad de recarga, pero con unas prestaciones "más potentes y eficientes que nunca", exhibe la compañía en su presentación celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En combinación con el motor eléctrico (85 kW y 330 Nm de par), el Audi Q3 e-hybrid ofrece unas prestaciones totales de 200 kW (272 CV) con 400 Nm de par, una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y una velocidad máxima de 215 km/h (140 km/h usando solamente el motor eléctrico).

20 LANZAMIENTOS EN APENAS DOS AÑOS

Audi ha presentado en casi dos años un total de 20 nuevos modelos bajo motorizaciones 'mild hybrid' gasolina, eléctrica e híbrida enchufable que hacen disponer a los clientes de Audi de una selección de 34 modelos con algún tipo de electrificación, con 14 modelos con etiqueta 'ECO', 13 modelos e-hybrid PHEV y 7 modelos e-tron eléctricos con etiqueta '0'.

"Vivimos la mayor ofensiva de producto y tecnología en la historia de la marca. Y esto lo decimos con fuerza porque estamos lanzando 20 modelos en apenas dos años", ha sostenido el director general de Audi España, Alberto Teichman.

Audi ha confirmado su buen desempeño en 2025 tras haber aumentado en más de un 20% sus pedidos hasta octubre sobre 2024, de los cuales se ha producido un incremento de más del doble en sus modelos electrificados (+158% en eléctricos y 135% en híbridos enchufables).

Así, la marca alemana en España espera superar en 2025 sus ventas del año pasado, aunque prevé que los nuevos Q3 en todas sus versiones impulsarán todavía más sus ventas en los primeros tres meses de 2026.

La marca alemana en España consiguió entregar 38.770 vehículos el año pasado, mientras que hasta septiembre (últimos datos publicados por la patronal Anfac) ha comercializado 28.990 unidades (un 0,2% más sobre el acumulado hasta septiembre de 2024).

"Vamos a acabar en ventas algo por encima del año pasado. Pero es verdad que gran parte de este incremento de pedidos que estamos teniendo, especialmente en la segunda parte del año, se van a entregar a finales del primer trimestre del año que viene", afirmó Teichman.

CARROCERÍAS SUV Y SPORTBACK Y MULTIGAMA DE MOTORIZACIONES

Siguiendo la línea de diseño de otros modelos como el Audi Q5, el nuevo Audi Q3 e-hybrid dispone de dos modos de carrocería en formato SUV y 'Sportback' --su diseño más deportivo y con una caída del techo más coupé--, que tiene un sobrecoste de serie 1.900 euros sobre cada acabado de terminación SUV.

De este modo, el nuevo Audi Q3 e-hybrid está disponible en España desde 56.120 euros en su versión de acceso 'Business'. No obstante, al igual que el resto de modelos de la marca, cuenta con hasta cuatro acabados totales desde 'Business', 'Advance' (57.770 euros) y las versiones más exclusivas 'S Line' (parte 60.620 euros) y 'Black Line' (tope de gama SUV, con salida por 65.750 euros).

La nueva edición del Audi Q3 fabricada en las plantas de Gyor (Hungría) e Ingolstadt (Alemania) tiene dos versiones de acceso, el Q3 TFSI 110 kW (150 CV de potencia), con un motor de gasolina de cuatro cilindros con tecnología MHEV (semihíbrido) y cambio de siete velocidades; y el Q3 TDI 110 kW (150 CV de potencia), con motor diésel, tracción delantera y también siete velocidades. Estas dos versiones tienen un mismo precio de salida: 46.620 euros para el mercado español.

El fabricante alemán también cuenta con versiones más potentes en su gama MHEV, con la introducción del mercado del Audi Q3 TFSI quattro 150 kW con una potencia de 150 kW (204 CV) y 320 Nm de par, disponible desde 52.030 euros en versión SUV.

No obstante, la versión más potente con motor de combustión será el Audi Q3 TFSI quattro 195 kW (265 CV), con un motor 2.0 gasolina de cuatro cilindros, cambio de siete velocidades, tracción a las cuatro ruedas y 400 Nm de par. Su precio es de 62.830 euros (64.730 euros en Sportback).

De igual manera, Audi anunció que a principios de 2026 incorporará la versión TDI 4, con un motor diésel más potente y que probablemente se igualará a las opciones de gasolina con prestaciones de 204 CV. Con ello, la marca seguirá apostando por sus versiones diésel, pese a que apenas suponen en lo que va de año el 5,5% de las ventas en España.

Asimismo, la opción enchufable resalta por la instalación de una nueva batería de alto voltaje con una capacidad bruta de 25,7 kWh (19,7 kWh neta), lo que supone casi el doble que la de su generación anterior.

En el lado de la recarga, el Audi Q3 e-hybrid 200 kW admite carga rápida con corriente continua a una potencia de hasta 50 kW, lo que permite viajar cómodamente con propulsión eléctrica un total de hasta 119 kilómetros en el ciclo de pruebas WLTP. De igual manera, Audi defiende que la batería descargada al 10% se puede completar hasta el 80% en menos de media hora (de 0 a 100% en 2,5 horas a 50 kW).

Por otro lado, su consumo medio eléctrico es de hasta 15 kWh para las versiones SUV y Sportback. Mientras, el consumo de gasolina media es de hasta 2,2 l/100 km, mientras que con la batería descargada el consumo puede llegar a los 7 l/100 km (tanque de gasolina de 55 litros).

DISEÑO EXTERIOR E INTERIOR CON CARÁCTER MUY DEPORTIVO

Audi ha incorporado como novedades de diseño un nuevo morro con una parrilla 'singleframe' más elevada que en la anterior generación, además de una doble mirada con unos faros óptimos finos y estirados junto a otros en la zona de los radiadores. Por primera vez, este modelo estará ensamblado con la nueva tecnología microLED de Audi, con hasta 25.600 pequeños LEDs que pueden trazar distintos patrones de iluminación en función de las situaciones de la carretera.

El coche cuenta con unas medidas 4,53 metros de longitud y 2,86 metros de distancia entre ejes. El maletero permite hasta 488 litros en las dos carrocerías disponibles, pero hasta los 375 litros en la edición e-hybrid, para intentar tener algo más de espacio en la banqueta trasera.

Los Q3 y Q3 Sportback replican el mismo patrón de faros estrechados, acompañados de un difusor integrado en el paragolpes --ahora en una posición más elevada--. Además, a destacar, los aros clásicos de Audi pueden iluminarse por primera vez. En su interior, está presente un cuadro de instrumentos de 11,9 pulgadas, una pantalla multimedia de 12,8" y la iluminación de las puertas, cuyos ajustes se realizan en la pantalla.

Por último, este modelo incluye aplicaciones como Android Auto y CarPlay y más de 20 sistemas de ayudas a la conducción. Como novedades, el control de crucero adaptativo plus, capaz de recabar información en la nube del vehículo y ayudado por la inteligencia artificial, puede determinar la velocidad o el trazo de una curva por la información que tiene en el sistema; y el aparcamiento entrenado, pudiendo hacer maniobras de forma automática.