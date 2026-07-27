Audi recorta su beneficio un 16% en el primer semestre ante un entorno de mercado "desafiante"

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MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Audi ha logrado un beneficio neto de 1.123 millones de euros en el primer semestre del año, una cifra inferior en un 16% respecto al mismo periodo de 2025 debido al entorno de mercado "desafiante", según ha informado este lunes.

Los ingresos han descendido un 10% en términos interanuales, hasta 29.177 millones de euros en el primer semestre de 2026. El descenso con respecto al mismo periodo del año anterior se debe principalmente a un menor volumen de ventas en un mercado "que sigue siendo complejo y altamente competitivo", sobre todo en China y Estados Unidos.

En el primer semestre del año, la marca Audi entregó más de 727.000 vehículos a clientes de todo el mundo. El descenso, ligeramente superior al 7%, se debe principalmente a la continua competencia en China y a los aranceles estadounidenses.

Fuera de China, el negocio se mostró mucho más sólido. Las entregas globales, excluyendo China, se mantuvieron cerca del nivel del año anterior. Esta tendencia se debió a la demanda estable en Alemania y otros importantes mercados europeos como España (+21%), Italia (+17%) y Gran Bretaña (+10%). En estos mercados, las entregas fueron significativamente superiores a las del año anterior en todos los tipos de tracción.

De su lado, con 1.122 millones de euros, el beneficio operativo fue ligeramente superior al del año anterior, mientras que el margen operativo aumentó hasta el 3,8%. La continua y estricta disciplina en el control de costes y la reducción de las provisiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa sobre CO2 tuvieron un impacto positivo. Los gastos de reestructuración también disminuyeron.

"Los resultados del primer semestre demuestran que las medidas que ya hemos implementado, como la estricta disciplina de costos, están dando resultados. Sin embargo, no son suficientes. Las difíciles condiciones geopolíticas y económicas están ejerciendo una mayor presión sobre toda la industria automotriz, incluida Audi", ha afirmado el director financiero de Audi, Jürgen Rittersberger.

Paralelamente a la renovación de su gama de modelos, Audi también está impulsando el desarrollo estratégico de la compañía. Para la siguiente fase de la transformación, el consejo de administración del Grupo Volkswagen ha presentado un paquete integral de medidas destinadas a mejorar de forma sostenible la eficiencia y la competitividad del Grupo.

Este paquete se basa en un plan estratégico diseñado para que el Grupo y sus marcas sean más eficaces, sostenibles y resilientes ante las influencias externas y los riesgos crecientes.

PRONÓSTICO PARA 2026

Ante un entorno de mercado más complejo, especialmente en China, y la escalada geopolítica en Oriente Medio, Audi ha revisado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026.

Ahora espera que los ingresos se sitúen entre 58.000 y 63.000 millones de euros. Asimismo, prevé que el margen operativo oscile entre el 5% y el 7%. En cuanto al flujo de caja neto, el Grupo Audi mantiene su previsión de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.